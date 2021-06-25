Глава Кыргызстана через несколько дней посетит Туркменистан и Таджикистан с официальным визитом

Администрация президента Кыргызстана 24 июня сообщила о том, что глава государства Садыр Жапаров в течение нескольких дней в рамках официального визита посетит Туркменистан и Таджикистан. В ходе визитов запланированы встречи Жапарова с туркменским и таджикистанским коллегами. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Сообщается, что вначале кыргызский лидер посетит Ашхабад. Визит запланирован на 27–28 июня текущего года.

В рамках встречи туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова с Садыром Жапаровым запланированы обсуждения приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также, важные вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

После того, глава Киргизии 28–29 июня побывает в Таджикистане, где также проведёт переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Особое внимание официальные лица уделят вопросу кыргызско-таджикской государственной границе, а также, двустороннему сотрудничеству между республиками.