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Хатлонскую область посетил министр торговли и интеграции Казахстана

  • 26.06.2021, 13:28,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Хатлонскую область посетил министр торговли и интеграции КазахстанаХатлонскую область Таджикистана 25 июня для изучения торгово-экономического рынка и других предпринимательских возможностей посетила казахская делегация, возглавляемая министром торговли и интеграции Бахытом Султоновым. Председатель области Курбон Хакимзода рассказал о возможностях региона, раскрыл его социально-экономические, транспортные, сельскохозяйственные задачи, которые выстраивает область и интеграционные программы. Об этом сообщили в национальном информационном агентстве Таджикистана «Ховар». 

Курбон Хакимзода предложил изучить направление двухстороннего сотрудничества ориентируясь на экономические зоны «Куляб», «Пяндж», «Дангара», имеющие различные государственные льготы и успешно развивающиеся в области бизнеса, логистики, и производства. В 2020 объем товарооборота Хатлонской области с Казахстаном составил 8 миллионов долларов, внутренний валовой продукт стал превышать 22 миллиарда сомони. Сейчас для Таджикистана Казахстан по статистике считается вторым по статусу внешнеэкономическим партнёрам. 

Также, глава области сказал, что опираясь на решения недавно прошедших встреч глав государств, идёт расширение совместных возможностей для устойчивого развития стратегического партнерства, в числе которых создание совместных предприятий, в том числе по переработке  и транспортировке сельхозпродукции и другие инвестиционные вложения.


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