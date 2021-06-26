В рамках рабочего визита президента Киргизии состоится экспозиция экспортной продукции страны

На состоявшемся 25 июня онлайн-совещании Кабмина Бердымухамедова детально ознакомили с предложением провести туркмено-киргизский экономический форум, а также выставку экспортной продукции государства в рамках официального визита главы киргизской республики Садыра Жапарова. Туркменский лидер поприветствовал данную инициативу и дал соответствующие поручения ответственным чиновникам строго проконтролировать организацию данных мероприятий на высшем уровне, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Особо отмечено, что на экспозиции отечественные производители продемонстрируют свои достигнутые успехи и большие экспортные возможности в таких областях, как нефть, газ, энергетика, химическая отрасль, транспорт, связь, сельское и водное хозяйства, изготовление стройматериалов и другие.

Помимо этого, руководителю Туркменистана сообщили о том, что на туркмено-киргизском экономическом форуме будут участвовать представители обоих государств, которые связаны с такими сферами, как финансы, экономика, энергетика, промышленность, медицина, культура, спорт и другие.