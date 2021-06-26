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В Туркменистане подготовлена Национальная стратегия по борьбе с неинфекционными болезнями

  • 26.06.2021, 12:54,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Туркменистане подготовлена Национальная стратегия по борьбе с неинфекционными болезнямиТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 25 июня организовал очередное онлайн-совещание Кабмина, на котором подробно ознакомился с подготовленной Национальной стратегией по профилактике и борьбе с неинфекционными болезнями в государстве на ближайшие 4 года. Его также осведомили о том, что ключевыми задачами и главной целью плана являются предотвращение, распознавание и лечение неинфекционных заболеваний, внедрение правил и норм здорового образа жизни среди жителей, обеспечение лечащихся медицинскими препаратами самого высокого качества и другие, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Главу страны проинформировали о том, что в рамках реализации установленных Стратегией мер запланировано повысить уровень знаний населения Туркменистана о неинфекционных болезнях, о потенциальной угрозе, которую они представляют для людей, способах их появления и путей предотвращения.

В Туркменистане подготовлена Национальная стратегия по борьбе с неинфекционными болезнямиБердымухамедов заявил, что охрана здоровья народа была и является в настоящее время основным приоритетом госполитики. Он дал поручение, чтобы во всех уголках страны и дальше активно улучшалась система национального здравоохранения, расширялся спектр оказываемых медуслуг и, постепенно повышалось их качество.

– Предусмотренные меры должны быть направлены на профилактику и наиэффективнейшую борьбу с неинфекционными болезнями, увеличение жизненной продолжительности жителей, ведение энергичного образа жизни и отказ от вредных привычек на навсегда, – заявил руководитель Туркменистана.


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