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Глава МИД Киргизии и посол России обсудили предстоящие внешнеполитические мероприятия

  • 26.06.2021, 11:37,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава МИД Киргизии и посол России обсудили предстоящие внешнеполитические мероприятияГлава министерства иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев 25 июня провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в стране Николаем Удовиченко. В ходе переговоров, стороны рассмотрели вопросы предстоящих внешнеполитических мероприятий между странами на высшем и высоких уровнях. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Вместе с тем, официальные лица обсудили проведение церемонии закрытия кыргызско-российского перекрёстного года, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных и региональных организаций между Кыргызстаном и Россией.

Помимо этого, Казакбаев и Удовиченко  подчеркнули необходимость активизации усилий для практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визитов президента Садыра Жапарова в Москву и Сочи.

Напомним, что 24 мая глава Киргизии посетил город Сочи с официальным визитом, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны в ходе беседы выразили готовность к продолжению плодотворного диалога по всем вопросам совместной повестки.


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