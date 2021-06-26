Глава МИД Киргизии и посол России обсудили предстоящие внешнеполитические мероприятия

Глава министерства иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев 25 июня провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в стране Николаем Удовиченко. В ходе переговоров, стороны рассмотрели вопросы предстоящих внешнеполитических мероприятий между странами на высшем и высоких уровнях. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Вместе с тем, официальные лица обсудили проведение церемонии закрытия кыргызско-российского перекрёстного года, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных и региональных организаций между Кыргызстаном и Россией.

Помимо этого, Казакбаев и Удовиченко подчеркнули необходимость активизации усилий для практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визитов президента Садыра Жапарова в Москву и Сочи.

Напомним, что 24 мая глава Киргизии посетил город Сочи с официальным визитом, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны в ходе беседы выразили готовность к продолжению плодотворного диалога по всем вопросам совместной повестки.