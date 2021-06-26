В Белоруссии одобрили законопроект об изменении Конституции страны

Сенаторы Белоруссии 25 июня в ходе работы пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, дали «зелёный свет» законопроекту «Об изменении Конституции». Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Национального собрания.

Председатель Совета министров Роман Головченко в рамках своего выступления на сессии отметил, что документ ориентирован на корректировку Основного Закона в аспектах проведения выборов депутатов парламента и местных представительских органов Национального собрания в единый день. Эта инициатива обрела конкретные юридические формы по итогам сбора мнений по изменению Конституции, уточнил премьер.

Как отметил глава правительства, гражданское сообщество направляло многочисленные предложения с одобрением одновременного проведения выборов парламентариев всех уровней. В данном контексте, Головченко заострил особое внимание на активной позиции своих соотечественников, проявивших неравнодушие к политическому будущему государства.

Также положения законопроекта об изменении, включают в себя меры по установлению дополнительных преимуществ, благодаря которым можно будет рассчитывать на экономию бюджетных средств.