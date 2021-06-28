Туркменистан закупит 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана заключит с компанией China National Biotec Group Company Limited контракт за приобретение 1,5 млн доз вакцины от коронавируса Sinopharm. Это будет сделано в целях усиления профилактики инфекции. Об этом 27 июня сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Проект соответствующего постановления был представлен на рассмотрение президенту Гурбангулы Бердымухамедову в рамках совещания с главами чрезвычайной комиссии по борьбе с болезнями. Лидер страны подписал указ в тот же день.

Он отметил, что правительство продолжит охранять здоровье граждан, в частности в связи с ростом в мире числа заражений новыми штаммами коронавируса.

По словам главы государства, при проведении профилактических работ власти следуют принципу «Здоровье нации — богатство страны». Он поручил министру здравоохранения Нурмухаммету Аманнепесову создать страховой фонд из 1 млн 500 тыс. новых, наиболее эффективных доз вакцин.

Напомним, что ранее Бердымухамедов поручил усилить борьбу с коронавирусом в Туркменистане.