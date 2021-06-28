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В Таджикистане продолжает расти число заражений коронавирусом

В Таджикистане продолжает расти число заражений коронавирусомВ Таджикистане за последние сутки лабораторным путём было зарегистрировано 24 пациента с коронавирусом. Кроме того, выздоровели 11 граждан республики. Местные власти призвали жителей страны неукоснительно следовать рекомендациям специалистов в медицинской сфере. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба минздрава.

Первые случаи заражения впервые после объявления победы над коронавирусом в Таджикистане были обнаружены 21 июня. При этом несколькими днями ранее госведомство отрицало слухи о новой вспышке коронавируса. На данный момент представители министерства уверены, что основная причина ухудшения эпидситуации — несоблюдение определённых сроков самозащиты таджикистанцами, которые вернулись из-за рубежа.

Власти республики отрицают информацию о том, что в стране распространяется индийский штамм коронавируса. В Душанбе тем временем началась новая фаза вакцинации. Совершеннолетних граждан призвали прививаться китайской вакциной CoronaVac.

Напомним, что в государстве официально не регистрировалось ни одного случая заражения коронавирусом, начиная с 11 января. Ситуация изменилась 21 июня.


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