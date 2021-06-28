Минкультуры Украины исключило Киркорова из чёрного списка

Министерство культуры Украины 27 июня исключило народного артиста России, Украины и Молдавии из списка лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Соответствующее решение было принято на основании обращения СБУ, сообщает пресс-служба минкультуры.

Государственное ведомство не объяснило конкретной причины включения Киркорова 23 июня в соответствующий список. На данный момент в перечне указаны фамилии 200 деятелей культуры, в том числе ушедшие из жизни Иосиф Кобзон и Валентин Гафт.

Самый популярный исполнитель России заявил, что «делил одну сцену и телевизионные эфиры» с текущим украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, они были с ним «не разлей вода». Кроме того, Киркоров представлял на Евровидении украинскую певицу Ани Лорак.

Напомним, что два года назад народный артист провёл концерт в АР Крым и хвастался этим в социальных сетях.

Важно отметить, что 29 апреля минкультуры признало российского рэпера Алишера Валеева с псевдонимом Моргенштерн угрозой национальной безопасности.