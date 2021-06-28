Два «корнера» — два гола и крупная победа ЖФК «Локомотив» над погасшими «звёздами» из Перми

ЖФК «Локомотив» у себя дома в матче 13 тура Чемпионата России уверенно и крупно обыграл пермскую «Звезду-2005» 3:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Фото Наталья Бухарева/ » В мире спорта»

Конечно же, подопечные Елены Фоминой являлись явными фаворитами этой встречи. Только вот три очка хозяйкам без борьбы никто отдавать не собирался. Неувядающие Олеся Курочкина, Алёна Нургалиева вместе с партнёршами собирались дать хозяйкам бой. Да и Елена Суслова была совсем не против того, чтобы испортить настроение своей коллеги из «Локомотива».

В своих предматчевых раскладах мы тоже, хотя и отдавали победу «Локо» рассчитывали на то, что пермячки хотя бы наиграют на гол престижа. Увы, реальность оказалась для гостий, которых поддерживали четыре фаната, гораздо жёстче.

В первом тайме «звёздные» лишь несколько раз обозначили серьёзность своих намерений в атаке. Но лишь обозначили. Ничего опасного у ворот Носенко не было. А вот Воскобович трудилась в поте лица. И всю вину за пропущенные мячи голкипер «Звезды-2005» точно не должна брать на себя. Ведь оба гола пришлись на стандартные положения. Сначала Анна Беломытцева была первой на отскочившем от перекладины мяче, а затем Анна Кожникова откликнулась на передачу Натальи Морозовой. Вот так две Анны принесли благо, своей команде. Полностью оправдав свои имена.

А после перерыва «железнодорожницы» довели дело до крупного счёта. Это Алёна Рузина после точного паса Чны Шеиной установила окончательный в матче счёт. И хотя играть ещё оставалось более получаса, табло больше иных цифр немногочисленным зрителям, огромный респект всем, кто пришёл, не продемонстрировало.

3:0 – «Локомотив» катит своей дорогой, у «Звезды-2005» свой путь.

Фото Наталья Бухарева/ » В мире спорта»

Чемпионат России среди женских команд — Суперлига. 13 тур.

ЖФК «Локомотив» Москва – ЖФК «Звезда-2005» Пермь – 3:0 (2:0)

Голы: Беломытцева, 25, 1:0, Кожникова, 28, 2:0, Рузина, 58, 3:0.

Главный судья – Александр Пономарёва.

28 июня 2021 года. Москва. «Сапсан Арена». 100 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

28.06.2021 г.