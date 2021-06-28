Бельгия, Италия, Чехия и Дания — первые четвертьфиналисты Евро-2020

26 и 27 июня прошли первые четыре матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Дания в Амстердаме разгромила 4:0 Уэльс, Италия в Лондоне в дополнительное время одолела Австрию 2:1, Чехия в Будапеште переиграла 2:0 Нидерланды, а Бельгия в Севилье вырвала минимальную победу у Португалии со счётом 1:0.

Фото: УЕФА

Первыми в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись занявшие в своих группах вторые места сборные Уэльса и Дании.

В начале первого тайма валлийцы имели преимущество, Гарет Бэйл имел несколько возможностей забить, но его дальним ударам не хватало точности. Ближе к середине тайма датчане взяли игру под свой контроль, переместив её на чужую половину поля, затем последовал по сути первый момент у ворот Дэнни Уорда, который завершился голом Каспера Дольберга на 27-й минуте.

Уэльс оказался растерян и едва не пропустил ещё пару мячей до перерыва. Но забить второй мяч датчане смогли только в начале второй половины игры. И снова отличился Дольберг, удачно сыгравший на добивании после прохода по флангу Мартина Брейтуэйта. Дальше датчане имели немало шансов забить ещё, но смогли сделать это ещё два раза в концовке матча. Голы на счету Йокима Мехле и Мартина Брейтуэйта. 4:0.

Фото: УЕФА

Мало кто предполагал, что поединок на Уэмбли между командами Италии и Австрии станет таким напряжённым.

Если на групповом этапе «Скуадра Адзурра» легко одолела своих соперников, забив в их ворота семь безответных мячей, то в матче с австрийцами они встретили серьёзное сопротивление. Свои шансы в первом тайме итальянцы не использовали, хотя их было немало.

Во второй же 45-минутке номинальные хозяева встречи стали терять над ней контроль и на 65-й минуте пропустили гол от Марко Арнаутовича, который, правда, после просмотра VAR был отменён — офсайд. Дальше команда Роберто Манчини откровенно подсела, но австрийцы не смогли их за это наказать.

Развязка же игры наступила только в дополнительное время. Итальянцы с интервалом в десять минут дважды поразили ворота Даниэля Бахмана — отличились Федерико Кьеза и Маттео Пессина. Красивый ответный гол Саши Калайджича уже не смог уберечь подопечных Франка Фода от поражения. 2:1 в пользу Италии.

Фото: УЕФА

В Будапеште сборная Нидерландов ничего не смогла поделать с Чехией. Мало того, подопечные Франка Де Бура не нанесли за всю игру ни одного удара в створ ворот Томаша Вацлика, полагаясь, видимо, на то, что соперник сам будет привозить моменты у своих ворот.

Хотя в первой половине первого тайма голландцы имели преимущество, но до по-настоящему голевых моментов у них дело так и не дошло. А затем Нидерланды снизили давление на чужие ворота и получили в ответ несколько опасных моментов у своих. В начале второго тайма за вторую жёлтую карточку российский судья Сергей Карасёв удалил с поля Маттейса де Лигта, и вскоре чехи вышли вперёд. После подачи штрафного с угла поля за снос Петра Шевчика Томаш Калас сбросил мяч вдоль ворот на Томаша Голеша, и тот открыл счёт. Нидерланды попытались вернуть контроль игры, но через 12 минут лучший бомбардир чехов Патрик Шик забил в ворота Мартена Стекеленбурга второй гол и поставил точку в этом матче. 2:0.

Таким образом сборная Чехия встретится 3 июля в Баку в 1/4 финала Евро-2020 с командой Дании.

Фото: УЕФА

Самым рейтинговым из первых четырёх матчей 1/8 финала Евро-2020 был поединок в Севилье, где набравшая максимальные 9 очков в Группе B сборная Бельгии встречалась со ставшей третьей в Группе F, названной «группой смерти», командой Португалии с великолепным Криштиану Роналду, надеявшимся побить в этом матче рекорд Али Даеи по количеству забитых мячей за национальную сборную своей страны.

Обидно, что эти соперники встретились на столь ранней стадии плей-офф, и неизбежно один из них должен был покинуть турнир. В первом тайме Бельгия владела территориальным преимуществом, но интенсивность их атак была не столь высокой. Зато она оказалась весьма эффективной. После нескольких отскоков в штрафной португальцев Тома Менье отдал пас на левый фланг, и Торган Азар вывел «красных дьяволов» вперёд. 1:0.

Дальше португальцы перехватили инициативу, в несколько раз превосходя соперника по количеству ударов по воротам. Игра же бельгийцев разладилась, особенно с учётом того, из-за последствий повреждения, полученного ещё в первом тайме, в начале второго тайма поле был вынужден покинуть главный конструктор их атак Кевин Де Брюйне. Португальцы имели массу возможностей сравнять счёт, но где-то бельгийцам помогала штанга, во многих эпизодах команду выручал Тибо Куртуа, а в каких-то моментах удача была на стороне подопечных Роберто Мартинеса. В итоге бельгийцы ценой неимоверных усилий отстояли минимальную победу, но потеряли из-за травмы в концовке матче ещё и Эдена Азара.

Эта тяжёлая победа вывела Бельгию в четвертьфинал, в котором она сыграет против Италии в Мюнхене уже 2 июля. Для триумфаторов же Евро-2016 сборной Португалии нынешний чемпионат Европы подошёл к концу.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Наталья Бухарева и УЕФА.