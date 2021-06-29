Лукашенко с секретарём Совбеза РФ обсудил вопросы военно-технического сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 июня принял секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. На встрече были обсуждены вопросы совместного противодействия по некоторым общим направлениям. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе диалога президент призвал обсудить консолидацию усилий в области безопасности, в укреплении оборонного комплекса и сотрудничество в военно-технической сфере. Глава государства пообещал представить союзникам информацию, которая будет крайне значима для России, особенно в свете последних событий и фактов, которые не сходят со передовиц СМИ.

Российский силовик отметил, что совместные действия будут зависеть не только от развития обстановки внутри двух стран, но и от того какие силы воздействуют извне. Помимо вызовов, связанных с терроризмом и экстремизмом, к сожалению, есть и новые угрозы в виде кибер-внедрений и в этом направлении необходимо объединять усилия, подчеркнул Патрушев.

В пресс-департаменте проинформировали, что в этот же день Совбезы Белоруссии и России проведут плановые консультации. Повесткой мероприятия станет региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн и текущая ситуация вокруг Белорусского и Российского государств.