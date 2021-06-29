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Лукашенко с секретарём Совбеза РФ обсудил вопросы военно-технического сотрудничества

  • 29.06.2021, 14:27,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко с секретарём Совбеза РФ обсудил вопросы военно-технического сотрудничестваПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 29 июня принял секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. На встрече были обсуждены вопросы совместного противодействия по некоторым общим направлениям. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе диалога президент призвал обсудить консолидацию усилий в области безопасности, в укреплении оборонного комплекса и сотрудничество в военно-технической сфере. Глава государства пообещал представить союзникам информацию, которая будет крайне значима для России, особенно в свете последних событий и фактов, которые не сходят со передовиц СМИ.

Российский силовик отметил, что совместные действия будут зависеть не только от развития обстановки внутри двух стран, но и от того какие силы воздействуют извне. Помимо вызовов, связанных с терроризмом и экстремизмом, к сожалению, есть и новые угрозы в виде кибер-внедрений и в этом направлении необходимо объединять усилия, подчеркнул Патрушев.    

В пресс-департаменте проинформировали, что в этот же день Совбезы Белоруссии и России проведут плановые консультации. Повесткой мероприятия станет региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн и текущая ситуация вокруг Белорусского и Российского государств.


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