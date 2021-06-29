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Президенты стран СНГ поздравили главу Туркменистана с днём рождения

  • 29.06.2021, 14:26,
  • В Мире + Европа
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Президенты стран СНГ поздравили главу Туркменистана с днём рожденияГлаве туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедову 29 июня исполнилось 64 года, в связи с чем, некоторые президенты стран СНГ направили свои поздравления, искренне пожелав ему долгих лет жизни, процветания, счастья, дальнейших успехов в работе и крепкого здоровья, сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

Выказывая своё глубокое уважение, руководитель Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность к развитию эффективного сотрудничества между Минском и Ашхабадом, которое в полной мере отвечает интересам дружественных народов двух государств. Он также выразил уверенность в том, что личное участие Бердымухамедова придаст значительный толчок дальнейшему расширению двусторонних связей, успешному осуществлению новых общих планов и инициатив.Президенты стран СНГ поздравили главу Туркменистана с днём рождения

С особой теплотой вспоминая искренние и откровенные беседы, которые состоялись между президентами Туркменистана и Узбекистана в апреле текущего года, Мирзиёев выразил уверенность в том, что благодаря общим усилиям в скорейшем времени государства смогут полностью осуществить соглашения и поднять взаимовыгодное сотрудничество на более высокий уровень согласно потенциалу и возможностям сторон.

С удовлетворением подчёркивая важность в укреплении дружбы и братства между народами стран подписания Меморандума между Азербайджаном и Туркменистаном о разведке, разработке и освоении нефтегазовых запасов месторождения «Достлук» на Каспии, азербайджанский президент сообщил, что взаимовыгодное сотрудничество будет и дальше активно и поэтапно расширяться согласно воле населения государств, которые связаны друг с другом историческими корнями.Президенты стран СНГ поздравили главу Туркменистана с днём рождения

Кроме того, главы России, Казахстана, Китая, ОАЭ и Таджикистана также направили свои поздравительные письма с искренними пожеланиями Бердымухамедову.


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