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Президент Молдовы вручила спортсменам флаг страны для выступления в Токио

  • 29.06.2021, 14:09,
  • В Мире + Европа
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Президент Молдовы вручила спортсменам флаг страны для выступления в ТокиоЛидер Молдавии Майя Санду 28 июня провела встречу со спортсменами страны, которые будут участвовать на Олимпийских играх в Токио в текущем году. Глава государства пожелала 18 спортсмена хорошего старта и больших успехов в ожидающей их ожесточенной борьбе. Также Санду вручила олимпийцам флаг Республики Молдова, который участники пронесут во время открытия и закрытия Игр. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По мнению президента, Олимпийские игры — это дружба и мир, но также и большая работа, благодаря которой мечта о соревнованиях под олимпийским флагом становится реальностью.

Глава государства отметила, что даже за тысячи миль весь молдавской народ будет поддерживать олимпийскую сборную страны, и будут ждать, когда они вернутся домой победителями, с новым профессиональным опытом и новыми достижениями.

Стоит напомнить, что Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.


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