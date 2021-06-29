Президент Молдовы вручила спортсменам флаг страны для выступления в Токио

Лидер Молдавии Майя Санду 28 июня провела встречу со спортсменами страны, которые будут участвовать на Олимпийских играх в Токио в текущем году. Глава государства пожелала 18 спортсмена хорошего старта и больших успехов в ожидающей их ожесточенной борьбе. Также Санду вручила олимпийцам флаг Республики Молдова, который участники пронесут во время открытия и закрытия Игр. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По мнению президента, Олимпийские игры — это дружба и мир, но также и большая работа, благодаря которой мечта о соревнованиях под олимпийским флагом становится реальностью.

Глава государства отметила, что даже за тысячи миль весь молдавской народ будет поддерживать олимпийскую сборную страны, и будут ждать, когда они вернутся домой победителями, с новым профессиональным опытом и новыми достижениями.

Стоит напомнить, что Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.