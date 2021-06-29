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Зеленский внёс в парламент законопроект о большом гербе Украины

  • 29.06.2021, 18:08,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Зеленский внёс в парламент законопроект о большом гербе УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский 28 июня в рамках выступления на торжественном заседании Верховной Рады в честь 25-й годовщины конституции внёс в парламент проект закона о большом государственном гербе. Он призвал депутатов рассмотреть документ вне очереди, сообщает пресс-служба лидера страны.

Зеленский подчеркнул, что единственный государственный символ, предусмотренный основным законом Украины, так и не был утверждён с момента появления конституции. По его словам, в этом направлении было много конкурсов, споров, ссор.

— Необходимо наконец поставить точку в этом вопросе. Докладывать о проекте закона на заседании Рады во время рассмотрения соответствующего документа будет первый украинский лидер Леонид Кравчук, — сказал Зеленский.

Напомним, что на данный момент утверждён лишь малый герб Украины — тризуб. В ноябре прошлого года в стране завершился конкурс на лучший эскиз большого герба. Победителем стал заслуженный художник Алексей Кохан. На соответствующем эскизе изображены трезубец, казак с мушкетом, архангел Михаил, лев и малый герб.


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