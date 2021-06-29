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Соединённые Штаты Америки привержены укреплению сотрудничества с Арменией

Соединённые Штаты Америки привержены укреплению сотрудничества с АрмениейИсполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян 29 июня получил поздравительное послание от президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Байден поздравил Пашиняна и армянский народ с успешным проведением досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В послании Байдена было отмечено, что партнёрство США с Арменией является одной из общих ценностей сотрудничества в  демократических реформах и разрешении конфликтов.

По словам главы государства, США привержено к укреплению этого партнёрства с Арменией.

Напомним, что в Армении 20 июня состоялись досрочные выборы в национальное собрание. В них участвовали 25 политических сил — 21 партия и 4 блока. Согласно окончательным результатам голосования, обнародованным ЦИК, партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрала 53,91% голосов.

Блоки «Айастан» и «Честь имею», а также партия «Зартонк» потребовали признать недействительными результаты парламентских выборов. Однако, ЦИК отклонил заявления трех политических сил.


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