Туркменистан поставил первую партию отечественных товаров в Бишкек

Во время туркмено-киргизского экономического форума, состоявшегося 27 июня в рамках рабочего приезда киргизского лидера в Туркменистан, были подписаны множество соглашений на поставку изделий туркменского производства свыше 28,5 миллионов долларов. В соответствии с данными документами в Бишкек Туркменистан поставил 29 июня первую партию грузов при помощи самолёта «Ил-76», сообщает пресс-служба Жапарова.

Зампредседателя Администрации главы Киргизии Адылбек Касымалиев принял туркменские товары в аэропорту города Бишкек. После получения первой партии он подчеркнул, что настало время переходить от слов к действиям, в связи с чем, туркменское государство уже сделало первый шаг, экспортировав высококачественную продукцию отечественного производства в Кыргызстан. Касымалиев выразил надежду на то, что в будущем двустороннее взаимодействия между странами энергично будет расширяться.

Доставленный груз состоял из 8 тонн сантехнических продукций, 10 тонн помидоров, 6 тонн моркови, 2 тонн кондитерских изделий, образцов различных тканей и товаров нефтехимии.

Напоминаем, что частная ведущая компания «Мекан» ранее сообщило о намерении поставлять свою продукцию высокого качества в Киргизию.