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ПРООН при финансировании России окажет помощь около 28 000 жителям Армении

  • 30.06.2021, 22:04,
  • В Мире + Европа Армения Россия
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ПРООН при финансировании России окажет помощь около 28 000 жителям АрменииПосол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин 30 июня совместно с временно исполняющим обязанности представителя ПРООН Михаела Стойкоска подписали меморандум о реализации программы, которая предусматривает оказание поддержки 28 тысячам армянских граждан, в том числе вынужденным переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба UNDP в Армении.

Сообщается, что данный проект обойдётся в 3,2 миллиона долларов и будет осуществляться в Сюнике, Гегаркунике и Вайц Дзоре.

Как отметил Копыркин, одной из основных целей данной инициативы является способствование преодолению постконфликтного стресса в армянском обществе, восстановление уверенности и движения вперед.

В свою очередь Стойкоска отметила, что программа не только решит непосредственные потребности уязвимых общин и групп, в том числе вопросы жизнеобеспечения, жилищного строительства, рабочих мест, энергии и других вопросов, но и предложит стабильные решения, которые обозначат путь развития и облегчат бремя правительства Армянской республики.


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