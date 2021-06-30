ПРООН при финансировании России окажет помощь около 28 000 жителям Армении

Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин 30 июня совместно с временно исполняющим обязанности представителя ПРООН Михаела Стойкоска подписали меморандум о реализации программы, которая предусматривает оказание поддержки 28 тысячам армянских граждан, в том числе вынужденным переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба UNDP в Армении.

Сообщается, что данный проект обойдётся в 3,2 миллиона долларов и будет осуществляться в Сюнике, Гегаркунике и Вайц Дзоре.

Как отметил Копыркин, одной из основных целей данной инициативы является способствование преодолению постконфликтного стресса в армянском обществе, восстановление уверенности и движения вперед.

В свою очередь Стойкоска отметила, что программа не только решит непосредственные потребности уязвимых общин и групп, в том числе вопросы жизнеобеспечения, жилищного строительства, рабочих мест, энергии и других вопросов, но и предложит стабильные решения, которые обозначат путь развития и облегчат бремя правительства Армянской республики.