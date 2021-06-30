Создаваемое казахско-американское предприятие обеспечит мясом Казахстан и зарубежье

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин и президент по международному бизнесу Tyson Foods Кристофер Лангхольц 29 июня обговорили планы развития модернизации агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане. Основная повестка встречи - детали совместно создаваемого казахско-американского предприятия. В планах обеспечить качественным мясом Казахстан и выйти на рынки других стран. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства страны.

Предполагается кооперационное взаимодействие казахской Kusto Group и американской Tyson Foods, что улучшит положение дел в различных областях аграрного сектора. Взаимосвязанность за счёт необходимости увеличения кормовой базы, автоматически распространится на увеличение площади посевных полей, механизированного сбора урожая, создания складских помещений, выращивании специальных кормовых растений, а также связанных с ними селекцию и ветеринарию. Ежедневно планируется обрабатывать на будущем совместном мясоперерабатывающем комплексе более 2000 туш.

Процесс размножения, выращивания, заготовки кормов новое предприятие будет вести по модели американской службы «Экстеншн», где предусмотрены подготовка специалистов, фермеров и другие информационные виды консультаций.

Tyson Foods представляет собой крупного игрока в мире производства различных видов мяса, оборотный капитал составляет 43,1 млрд долларов, а число сотрудников около 139 тысяч человек.