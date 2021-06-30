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В Армении состоится заседание Совета по туризму стран-участниц СНГ

В Армении состоится заседание Совета по туризму стран-участниц СНГ

Во втором полугодии 2021 года в Армении состоится очередное заседание Совета государств-членов СНГ по вопросам восстановления туристического сектора от последствий короновирусной инфекции, реализация Стратегии развития сотрудничества на период 2021–2030 годов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе СНГ.

На заседании будут обсуждены механизмы реализации Плана мероприятий, Стратегии развития сотрудничества на 2021–2030 годы, а также обмен опыта в области ведения статистических данных и мониторинга, информационного сопровождения и обеспечения безопасности туристов, регулирования правовой базы, повышения квалификации специалистов и обеспечения высокого уровня услуг.

Отметим, что задачей Совета по туризму является оказание поддержки по развитию потенциала и взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма на международном и национальном уровне. На протяжении периода работы Совет активно обменивается информацией о проводимых мероприятиях на территории стран СНГ, что позволило расширить связи и контакты между национальными туристическими агентствами и выработать перспективные направления, такие как экотуризм, агротуризм, спортивный, курортный, медицинский и другие.

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных механизмов по совершенствованию сектора туризма является разработка Положения в области туризма, и решением этого вопроса будет заниматься экспертная группа стран-участников СНГ в ходе заседания 9 июля 2021 года.

Тесное и конструктивное сотрудничество Совета со странами СНГ послужит основой для развития регионального и национального туристического сектора, внедрению новых форматов услуг и качества.


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