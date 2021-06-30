Голевой фейерверк на полях Евро-2020 и крушение фаворитов

28 и 29 июня прошли оставшиеся четыре матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Испания в Копенгагене лишь в дополнительное время смогла сломить сопротивление Хорватии в сверхголевом поединке, завершившимся со счётом 5:3 в их пользу. Во встрече Швейцарии и Франции, проходившей в Бухаресте, в основное время соперники тоже распечатали ворота друг друга по три раза (3:3). Победитель же матча был выявлен в серии пенальти, где Ян Зоммер отразил удар Килиана Мбаппе и вывел свою команду в четвертьфинал. В Лондоне хозяева поля англичане уверенно одолели сборную Германии 2:0, а во встрече жёлто-синих между Швецией и Украиной сильнее были подопечные Андрея Шевченко (2:1).

Фото: УЕФА

Перед стартом Евро-2020 многие специалисты записывали команды, выступавшие в Группе F, в фаворитов этого чемпионата Европы по футболу. И мы помним, какими яркими получились матчи с участием сборных Франции, Германии, Португалии и Венгрии. Но, как показало время, не все прогнозы сбываются, и так называемая «группа смерти» в полном составе до четвертьфинала добраться не смогла, закончив турнир на стадии 1/8 финала.

Ну а первыми 28 июня четвертьфиналиста Евро-2020 выявляли сборные Хорватии и Испании. Начало этого матча, проходившего арене в столице Дании, прошло в ставшем уже привычном для «Красной фурии» стиле: испанцы уверенно контролировали мяч, но остроты у ворот Доминика Ливаковича до 13-й минуты не было. Затем Пабло Сарабия и Коке потревожили оборону хорватов, что заставило «клетчатых» взбодриться, а следом случился курьёзный момент у ворот испанцев: Педри отдал пас назад на своего вратаря Унаи Симона, тот неудачно под него подстроился, и мяч закатился в ворота. 0:1. Шокированные этим испанцы едва не пропустили ещё после голевых моментов, которые были у Николы Влашича и Матео Ковачича, Но, прийдя в себя, подопечные Луиса Энрике изрядно придавили хорватов своими массированными атаками, и это принесло им успех на 38-й минуте. Гол на счету Пабло Сарабия.

Во втором тайме хорваты старались играть в высокий прессинг, но их оборона стала трещать по швам, что вылилось в два пропущенных гола. Сначала с беспрепятственной передачи Феррана Торреса точным ударом головой из пределов вратарской отметился Сесар Аспиликуэта, а затем уже сам Ферран Торрес послал мяч в ближний угол ворот соперника. Счёт 3:1 на 77-й минуте расслабил испанцев, которые, видимо, уже поверили в то, что победа в этом матче от них никуда не денется. Но вышедшие на замену Мислав Оршич (на 85-й минуте) и Марио Пашалич (на 5-й добавленной к основному времени матчи минуте) сравняли счёт и перевели игру в дополнительное время.

Фото: УЕФА

Казалось, психологическое преимущество в эти 30 минут должно быть на стороне хорватов, но открытый футбол «клетчатых» к победе их не привёл. Дани Ольмо на левом фланге разорвал оборону соперника, что привело к двум голам испанцев в исполнении Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля. 5:3. Яркий и пока самый результативный на этом Евро матч.

Выигравшие у хорватов испанцы стали первым четвертьфиналистами, которые должны приехать в Санкт-Петербург. Их соперник выявлялся в поединке сборных Франции и Швейцарии, который проходил на стадионе «Националь» в столице Румынии. Что сказать: конечно, действующим чемпионов мира считали в этой игре фаворитами, но недооценивать швейцарцев тоже никто не собирался. В групповом турнире подопечные Владимира Петковича показали яркий результативный футбол, и крупное поражение от итальянцев 0:3 не было показательным в их готовности к Евро-2020.

Фото: УЕФА

Что касается подопечных Дидье Дешама, то игравшие в «группе смерти» вместе со сборными Германии, Португалии и Венгрии французы добились главного — заняли первое место, избежав встреч в 1/8 финала с Англией и Бельгией.

Возможно, многие французские болельщики ещё перед игрой стали планировать поездку в город на Неве на четвертьфинал 2 июля с Испанией, но швейцарцы уже со стартовых минут матча дали понять, что у них на эту игру совсем другие планы. Они не отсиживались в обороне и уже на 15-й минуте открыли счёт. После очередной результативной передачи в исполнении Стивена Цубера мяч ударом головой в ворота Уго Льориса отправил Харис Сеферович. До перерыва игра у французов не шла от слова «совсем». Дидье Дешам, по всей видимости, признал ошибочность выбранной тактики с тремя центральными защитниками и в начале второго тайма выпустил вместо защитника Клемана Лангле нападающего Кингсли Комана, перейдя на привычную схему игры 4-3-3. Правда, сразу эти изменения на игре французов особо не сказались. Мало того, через 9 минут швейцарцы могли увеличить счёт с пенальти за снос Стивена Цубера. Но Уго Льорис отразил одиннадцатиметровый удар в исполнении Рикардо Родригеса.

Фото: УЕФА

Но всё-таки в команде Дидье Дешама есть такой игрок, как Карим Бензема, который в чемпионату Европы подошёл в великолепной форме, и с интервалом в две минуты он сделал второй дубль на Евро-2020, выведя свою команду вперёд. А на 75-й минуте потрясающий по красоте гол забил Поль Погба. Отпраздновал он его по пижонски театрально, полагая, видимо, что сегодня именно ему быть премьером в этом футбольном спектакле. Но швейцарцы восприняли третий гол в свои ворота как сигнал для мобилизации всех своих усилий. В итоге сюжет окончания второго тайма практически повторил то, что произошло во встрече сборных Хорватии и Испании. Сначала Харис Сеферович забил головой второй мяч в ворота Уго Льориса, а затем точным ударом из пределов штрафной отличился Марио Гавранович. 3:3, и снова соперникам 28 июня пришлось играть два дополнительных тайма по 15 минут. Но повторения сюжетной линии в предыдущим матчем 1/8 финала не случилось: французы имели отличные шансы забить, но Килиан Мбаппе в этот день был явно не на высоте, не реализовывая прекрасные моменты, которые создавали ему в этой игре его партнёры по команде, что в итоге подтвердилось и в серии одиннадцатиметровых ударов, которые пришлось исполнять командам по окончанию дополнительного времени. Именно Мбаппе стал единственным, кто не смог забить гол из десяти ударов с пенальти. Ян Зоммер был на высоте, отразив его удар. Действующие чемпионы мира вслед за уже экс-чемпионами Европы португальцами покидают Евро-2020, а швейцарцы отправляются в 1/4 финала к Испании.

Фото: УЕФА

29 июня ещё один четвертьфиналист определялся в классическом поединке сборных Англии и Германии. Если не считать товарищеские матчи, то последний раз на крупных турнирах англичане обыгрывали немцев в далёком 1966 году на чемпионате мира. Назвать в этой игре одну из команд фаворитом было нельзя: подопечные Гарета Саутгейта в групповом этапе Евро-2020 не баловали своих болельщиков зрелищной игрой, Сборная Англия хоть и заняла первое место в Группе D, одержав две победы над Хорватией и Чехией и добыв ничью с Шотландией, но забили в ворота соперников в этих трёх матчах родоначальники футбола всего два мяча. И оба усилиями Рахима Стерлинга.

Что касается подопечных Йохима Лёва, но групповой этап они прошли в неровном, рваном темпе. Завершающий матч в Группе E против сборной Венгрии показал, что «Бундестим» в нынешнем виде находится на переходном этапе своего развития, и непопадание в плей-офф на этом Евро было как никогда реальным.

Фото: УЕФА

Отчётный матч с Англией сборная Германия начала с позиции силы, захватив территориальное преимущество. Но первые голевые моменты, тем не менее, возникли у ворот Мануэля Нойера, но ни Рахим Стерлинг и Гарри Магуайер своими шансами не воспользовались. Дальше обе команды старались действовать аккуратно, и острых моментов возникало немного. Стоит выделить эпизоды с участием Тимо Вернера и Гарри Кейна. В первом случае нападающий немецкой сборной не смог переиграть в ближнем бою Джордана Пикфорда, а во втором форвард англичан, переиграв вратаря, завершить момент не сумел.

Второй тайм соперники начали также, особо не рискуя, и соответственно создавая мало опасностей у чужих ворот. Решающим в такой игре была реализация редких возможностей отличиться. В итоге Рахим Стерлинг в очередной раз доказал свою полезность в атаке, чётко замкнув передачу у ворот соперника передачу от Люка Шоу на 75-й минуте. Немецкая сборная ринулась отыгрываться, хороший момент упустил Томас Мюллер. Но вскоре Гарри Кейн с фланговой передачи вышедшего на замену Джека Грилиша забил второй гол в ворота Мануэля Нойера и окончательно похоронил надежды команды Германии на продолжение её выступления на этом Евро. 2:0 в пользу Англии, а Германией вслед за Португалией и Францией, своих соперников по «группе смерти», покидает чемпионат Европы.

Фото: УЕФА

Завершающая игра 1/8 финала в Глазго между желто-синими сборными Швеции и Украины оказалась наименее зрелищной из всех сыгранных матчей на этой стадии турнира.

Нужно напомнить, сборная Украины попала в плей-офф с огромным трудом, став четвёртой из шести команд, занявших третьи места в своих группах на Евро-2020, потерпев два поражения в трёх матчах. В адрес подопечных Андрея Шевченко было высказано немало критики за невнятную игру, которую те демонстрировали. Шведская же команда сумела стать первой в группе с соперниками из Испании, Словакии и Польши. Такой результат перед стартом чемпионата Европы был совсем не очевидным. Да, игра подопечных Янне Андерссона выделялась в основном прагматичным подходом. Шведы старались в каждой игре делать ровно столько, сколько необходимо для результата, но не больше этого. В команде есть немало ярких исполнителей, но свой потенциал на этом турнире за исключением Эмиля Форсберга они реализовывать не торопились.

Фото: УЕФА

Вот и в игре с Украиной шведы действовали в той же манере. Соперники не торопились брать игровую инициативу в свои руки. Мяч чаще всего гостил в центральной зоне. Были много борьбы, единоборств, часто на грани фола. Первые голевые моменты возникли у шведов. Но если Эмиль Форсберг и Александер Исак своими шансами не воспользовались, то Александр Зинченко, получив передачу от Андрея Ярмоленко, пробил «шведой» просто великолепно! Робин Ольсен не смог в этом эпизоде спасти свою команду от неминуемого гола. Отыгрались шведы в концовке первого тайма. И снова в центре внимания оказался Эмиль Форсберг, который забил дальним ударом после рикошета от ноги Ильи Забарного. 1:1.

В начале второго тайма соперники обменялись мощнейшими ударами, которые отскакивали от каркасов чужих ворот. Сперва это сделал Сергей Сидорчук, а затем похожий момент возник у Эмиля Форсберга. В целом шведская сборная была ближе к успеху, но было видно, что усталость накрывает обе команды. 90 минут матча победителя не выявило и было назначено дополнительное время, в которых уместилось множество замен с обеих сторон, красная карточка Маркусу Даниэльссону за грубейшее нарушение против вышедшего на замену Артёма Беседину, которому швед прямой ногой с открытыми шипами въехал в колено, и, конечно, победный гол Артёма Довбика, который тот забил с прекрасной передачи лучшего в этом матче игрока Александра Зинченко. Сборная Украины побеждает команду Швеции, и теперь 3 июля в Риме в 1/4 финала подопечные Андрея Шевченко встретятся с англичанами.

Текст: Наталья Бухарева и Олег Бухарев.

Фото: УЕФА.