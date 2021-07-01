Штат Нью-Джрси (США) признал независимость Арцаха
Источник:FMG NEWS
Нью-Джерси официально стал 10- м штатом США, признавшим Арцах, сообщает Армянский Национальный комитет Восточного региона (ANCA-ER). ANCA Нью-Джерси, вместе с сенатором штата Нью-Джерси Джозефом Лаганой провели титаническую работу направленную на право Арцаха на самоопределение.
В первый раз Лагана представил документ SCR.71 в Сенате штата Нью-Джерси в 2020 году и повторно представил его на сессии 2021 года при поддержке сенаторов штата Вина Гопала, Холли Шепизи и Николасa Скутари.
SCR.71 официально признает Республику Арцах (Нагорный Карабах), осуждает Турцию и Азербайджан за их агрессию против мирного населения Арцаха и Армении и подтверждает важность признания Геноцида армян.
Резолюция прошла через комитет Сената штата Нью-Джерси и была передана в Сенат для голосования 30 июня, где и была принята подавляющим большинством голосов.
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