﻿ Законодательное собрание Нью-Джерси осуждает агрессию Азербайджана | США

! Законодательное собрание Нью-Джерси признает Геноцид армян и признает преступное жестокое обращение с армянами со стороны правительства Османской империи как проблему международного и исторического значения.



‼️ Законодательное собрание Нью-Джерси осуждает агрессию Азербайджана против мирных жителей Республики Арцах, признает право Республики Арцах на самоопределение и независимость и с уважением призывает президента Соединенных Штатов и Конгресс Соединенных Штатов сделать то же самое.



‼️ Законодательное собрание Нью-Джерси с уважением призывает Сенат Соединенных Штатов принять резолюцию Сената № 754 и резолюцию Сената № 755, представленные сенатором Робертом Менендесом от Нью-Джерси, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты не будут оказывать поддержку субъектам, совершающим нарушения международных норм, законов и прав человека против народа Республики Арцах.



!! Законодательное собрание Нью-Джерси заявляет, что политика Нью-Джерси состоит в том, чтобы:



(1) признать Геноцид армян и признать преступления против армян, совершенные правительством Османской империи, как вопрос, имеющий международное и историческое значение;



(2) отвергнуть попытки привлечь, или иным образом связать штат Нью-Джерси с отрицанием Геноцида армян или любого другого геноцида.