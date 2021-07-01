ВОЗ поможет Туркменистану эффективно бороться с аномальной жарой в регионе

Представители профильных структур Туркменистана провели продуктивную онлайн-встречу с техспециалистом по вопросам климатических изменений и здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ Владимиром Кендровским. Стороны рассмотрели актуальные вопросы по качественной разработке плана мероприятий по обеспечению охраны здоровья жителей от аномальной жары. пландействий будет руководствоваться принципами, которые изначально были заложены в госпрограмме «Саглык», сообщает ИА «Туркменистан: Золотой век».

Отмечено, что разработка проекта проводится согласно Национальной стратегии страны по климатическим изменениям, а также плану действий по адаптации здоровья населения к различным изменениям климата и их негативным последствиям на 2020-25 годы.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что важную роль во внедрении будущего Плана сыграет и эффективная организация общих мероприятий по совершенствованию качества медуслуг в сфере адаптации и акклиматизации к жаркой погоде в рамках климатических изменений и других глобальных направлений.

Стало известно, что первый проект Плана мероприятий ответственные лица подготовят к концу нынешнего года. Международная Организация, в свою очередь, продолжит способствовать Туркменистану по вопросам всеобщей профилактики и деятельности, целью которой является готовность систем здравоохранения к негативным воздействиям жары.