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В Молдове ограничивают движение большегрузных автомобилей

  • 01.07.2021, 16:52,
  • В Мире + Европа
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В Молдове ограничивают движение большегрузных автомобилейГосударственная администрация автомобильных дорог Молдовы 30 июня проинформировала о том, что вводятся временные ограничения на движение большегрузных автомобилей по национальным дорогам. Таким образом, ведомство сообщает, что ограничения касаются перевозок общей массой более 20 тонн по национальным дорогам с асфальтобетонным покрытием в дни с температурой выше 30 ° C. Об этом сообщает пресс-служба государственной администрации автомобильных дорог Молдовы.

Для этого устанавливаются соответствующие ограничительные указатели. Согласно информации, ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозку людей, живых животных и скоропортящихся продуктов животного и растительного происхождения, для реагирования в чрезвычайных ситуациях, а также оборудованных средствами первой помощи и/или использующихся для предотвращения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для ремонта дорог в пределах строительных площадок.

Движение «большегрузов» запрещено с 10.00 до 20.00 во избежание износа участков дорог с низкой несущей способностью.


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