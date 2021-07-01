В Молдове ограничивают движение большегрузных автомобилей

Государственная администрация автомобильных дорог Молдовы 30 июня проинформировала о том, что вводятся временные ограничения на движение большегрузных автомобилей по национальным дорогам. Таким образом, ведомство сообщает, что ограничения касаются перевозок общей массой более 20 тонн по национальным дорогам с асфальтобетонным покрытием в дни с температурой выше 30 ° C. Об этом сообщает пресс-служба государственной администрации автомобильных дорог Молдовы.

Для этого устанавливаются соответствующие ограничительные указатели. Согласно информации, ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозку людей, живых животных и скоропортящихся продуктов животного и растительного происхождения, для реагирования в чрезвычайных ситуациях, а также оборудованных средствами первой помощи и/или использующихся для предотвращения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для ремонта дорог в пределах строительных площадок.

Движение «большегрузов» запрещено с 10.00 до 20.00 во избежание износа участков дорог с низкой несущей способностью.