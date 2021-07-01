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Америка через USAID доставила в Узбекистан продовольственную помощь

  • 01.07.2021, 16:50,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Америка через USAID доставила в Узбекистан продовольственную помощьСоединённые Штаты Америки через своё Агентство по международному развитию 1 июня успешно доставили в Узбекистан 131 тонну гуманитарной помощи на сумму 400 тыс. долларов. Отмечено, что доставленная продукция состоит из питательной смеси овощей и бобовых культур, которые распределят среди медучреждений и организаций соцзащиты, а также домашних хозяйств, находящихся весьма в уязвимой ситуации. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе американского диппредставительства.

Было особо подчёркнуто, что помощь предоставляется более тридцати тысяч наиболее уязвимым слоям общества в свыше 130 здравоохранительных структурах и центрах соцзащиты, включая те, которые оказывают необходимые карантинные услуги по эпидемии вируса, долгосрочную медпомощь пациентам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, детские дома и психиатрические больницы.

Председатель американского Агентства в узбекском государстве Микаэла Мередит отметила, что данная программа – свидетельство продолжения надёжного взаимодействия между республикой и Америкой, которое направлено на улучшения питания и обеспечения особо уязвимых жителей страны хорошей, безопасной и питательной продукцией для поддержания здоровой и активной жизни.


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