Америка через USAID доставила в Узбекистан продовольственную помощь

Соединённые Штаты Америки через своё Агентство по международному развитию 1 июня успешно доставили в Узбекистан 131 тонну гуманитарной помощи на сумму 400 тыс. долларов. Отмечено, что доставленная продукция состоит из питательной смеси овощей и бобовых культур, которые распределят среди медучреждений и организаций соцзащиты, а также домашних хозяйств, находящихся весьма в уязвимой ситуации. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе американского диппредставительства.

Было особо подчёркнуто, что помощь предоставляется более тридцати тысяч наиболее уязвимым слоям общества в свыше 130 здравоохранительных структурах и центрах соцзащиты, включая те, которые оказывают необходимые карантинные услуги по эпидемии вируса, долгосрочную медпомощь пациентам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, детские дома и психиатрические больницы.

Председатель американского Агентства в узбекском государстве Микаэла Мередит отметила, что данная программа – свидетельство продолжения надёжного взаимодействия между республикой и Америкой, которое направлено на улучшения питания и обеспечения особо уязвимых жителей страны хорошей, безопасной и питательной продукцией для поддержания здоровой и активной жизни.