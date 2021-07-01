Реджеп Тайип Эрдоган тщательно готовится к визиту в Туркменистан

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 июня в связи с днём рождения своего туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова направил ему поздравительное послание. В письме было отмечено, что в республике на данный момент ведутся все необходимые работы для подготовки к визиту турецкого лидера в Туркменистан и к двусторонней встрече руководителей двух государств на высшем уровне, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Эрдоган искренне выразил уверенность в том, что в рамках официального визита стороны обсудят дальнейшие совместные усилия в вопросах билатерального партнёрства, которые формируют предстоящую повестку дня межгосударственных связей.

Руководитель турецкой республики заявил, что рост двусторонних отношений, достигнутый между странами, у которых имеются общие ценности древней культуры, является наглядным примером взаимного желания укрепления взаимодействия в будущем по всем аспектам экономики.

Добавим, что 29 июня главы государств СНГ также поздравили Бердымухамедова с 64-летием и пожелали ему дальнейших успехов на занимаемом посту, долгих лет жизни, здоровья и счастья.