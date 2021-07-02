Зеленский отреагировал на победу сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня на своей странице в Facebook поздравил граждан страны с победой сборной над командой Швеции в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу. Он отметил, что состоявшийся матч был «нереально крутым».

— Да, это победа. Заруба была безумной, а напряжение — невероятным. Респект всей команде, вы — настоящие бойцы, — написал Зеленский.

Лидер страны выразил надежду на то, что аналогичный результат будет и после четверти финала. Он также заявил, что благоприятный для Украины исход может быть и после полуфинала.

По словам главы государства, украинские футболисты показали свой характер, свою мощь. Несмотря на боль и удары, сборная всегда встаёт и даёт сдачи, добавил он.

Напомним, что 29 июня в Глазго сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счётом 2:1. Впервые в истории украинские спортсмены вышли в четверть финала Евро. Следующий матч состоится 3 июля. Противником сборной Украины выступит команда Англии.