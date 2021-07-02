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Туркменистан посодействует экспортному транзиту киргизских товаров в Афганистан

  • 02.07.2021, 18:36,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан посодействует экспортному транзиту киргизских товаров в АфганистанРуководитель киргизского Союза предпринимателей и промышленников Жыргалбек Сагынбаев 1 июля заявил о намерении Киргизии экспортировать свои товары через Туркменистан в Афганистан, потому что как транзитная страна туркменское государство может транспортировать лампы накаливания киргизского производства завода Майлуу-Суу на рынок ИРА, сообщает пресс-служба туркменского СПП со ссылкой на телеканал Кыргызстана «Ала-Тоо 24».

Киргизский политик также отметил, что Киргизия нуждается в доступном «голубом топливе», в экспорте минеральных удобрений, высококачественных продуктов нефти, некоторых видов товаров сельского хозяйства, производимых в Туркменистане.

Кроме этого, стало известно, что в рамках рабочего визита киргизского президента в Туркменистан, было достигнуто обоюдное соглашение касательно создания совместного фонда экономического развития с капиталом 100 млн. долларов США. Профильные ведомства обоих государств уже начали работать над его созданием. Предполагается, что туркмено-киргизский фонд начнёт функционировать до конца нынешнего года. Финансовые средства для его создания выделят туркменская сторона.

Добавим, что представители стран уже начали реализовывать условия контрактов, подписанных в рамках проведения двустороннего официально-делового форума. Так, ранее в Киргизию была экспортирована первая партия туркменских товаров разного назначения.


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