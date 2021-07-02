﻿ Рахмон утведил закон «Об амнистии в связи с легализацией имущества и средств граждан» » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 21:22 – Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) 
  • 19:31 – Армения и Украина готовы укреплять двусторонние отношения 
  • 09:03 – Армения продлила запрет на ввоз товаров из Турции на полгода 
  • 21:22 – Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) 
  • 18:03 – Минкультуры Украины исключило Киркорова из чёрного списка 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Рахмон утведил закон «Об амнистии в связи с легализацией имущества и средств граждан»

  • 02.07.2021, 14:32,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Рахмон утведил закон «Об амнистии в связи с легализацией имущества и средств граждан»Закон «Об амнистии в связи с легализацией имущества и средств граждан Таджикистана» прошедший в конце июня через голосование нижней палаты, 2 июля утверждён главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Законопроект также направлен на поддержание бизнеса и уменьшение части теневой экономики. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Принятый закон даст возможность гражданам не попасть под статьи уголовной, административной ответственности, предъявив соответствующим органам активы, имущество и капиталы, которые вовремя были не задекларированными или аккумулированы в рамках теневых операций.

В подписанном документе, также учитывается предоставление властями определенных обязательств, в том числе послабления в налоговых вычетах и гарантии.

Ожидается, что закон улучшит положение в инвестиционном, социально-экономическом климате страны, развитии предпринимательства, создаст финансовую ясность, вливание средств в национальную экономику.


  •   Просмотров Сегодня: 16

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Таджикистана снова поручил повысить меры профилактики коронавируса в стране
    » Нотариусы будут помогать в борьбе с отмывание денег
    » Президент Таджикистана поздравил граждан с Днём Конституции
    » В Душанбе указали на проблемы таджикских мигрантов в РФ
    » Состояние боевой техники ВС Таджикистана проверил президент страны
    » Рахмон обсудил дальнейшее партнёрство между Таджикистаном и Международной финансовой корпорацией
    » Эмомали Рахмон дал поручение организовать конкурс по случаю 30-летия независимости Таджикистана
    » Модернизированная «Вестерн Юнион» начала предоставление услуг населению Таджикистана
    » Трудовым мигрантам из Таджикистана разрешили работать в России
    » Эмомали Рахмон отправился в европейское турне
    » Президент Таджикистана поздравил граждан с древнейшим праздником
    » Россия в шаге от амнистии капиталов
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)

    • 21:22
    • 0
    • 0

    ПГК ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали своих соперников в Лиге Чемпионов

    • 21:08
    • 0
    • 0

    Армения и Украина готовы укреплять двусторонние отношения

    • 19:31
    • 19
    • 0

    Туркменистан посодействует экспортному транзиту киргизских товаров в Афганистан

    • 18:36
    • 20
    • 0

    Рахмон утведил закон «Об амнистии в связи с легализацией имущества и средств граждан»

    • 14:32
    • 16
    • 0

    Аппарат президента Киргизии прокомментировал указ Жапарова о сокращении государственных служащих

    • 13:50
    • 21
    • 0

    Президент Казахстана рекомендовал членам Высшего совета по реформам быть прагматичными

    • 13:50
    • 21
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66510
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 61821
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61301
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54162
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49348
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43560
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41917
    • 0

    Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)

    • 21:22
    • 0
    • 0

    Кому в полуфинал, а кому за пятое место

    • 10:45
    • 0
    • 0

    ПГК ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали своих соперников в Лиге Чемпионов

    • 21:08
    • 0
    • 0

    Кыргызстан настроен на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Европейским Союзом

    • 11:20
    • 15
    • 0

    Президент поручил улучшить противопожарную систему безопасности

    • 12:05
    • 16
    • 0

    Туркменистан усилит работу по предупреждению правонарушений

    • 13:40
    • 16
    • 0

    Президент Казахстана рекомендовал членам Высшего совета по реформам быть прагматичными

    • 13:50
    • 21
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА