Рахмон утведил закон «Об амнистии в связи с легализацией имущества и средств граждан»

Закон «Об амнистии в связи с легализацией имущества и средств граждан Таджикистана» прошедший в конце июня через голосование нижней палаты, 2 июля утверждён главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Законопроект также направлен на поддержание бизнеса и уменьшение части теневой экономики. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Принятый закон даст возможность гражданам не попасть под статьи уголовной, административной ответственности, предъявив соответствующим органам активы, имущество и капиталы, которые вовремя были не задекларированными или аккумулированы в рамках теневых операций.

В подписанном документе, также учитывается предоставление властями определенных обязательств, в том числе послабления в налоговых вычетах и гарантии.

Ожидается, что закон улучшит положение в инвестиционном, социально-экономическом климате страны, развитии предпринимательства, создаст финансовую ясность, вливание средств в национальную экономику.