Армения и Украина готовы укреплять двусторонние отношения

Новоназначенный посол Армении в Республике Украина Владимир Карапетян 1 июля вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару. В ходе встречи стороны подтвердили готовность своих стран укреплять и расширять армяно-украинские отношения. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Украине.

Участники переговоров подробно обсудили вопросы двусторонней повестки, представляющие взаимный интерес. Карапетян и Боднар выразили готовность наладить максимально эффективное сотрудничество для углубления отношений в рамках существующей повестки.

Затем Карапетян встретился с главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Министр выразил готовность содействовать развитию отношений с Арменией во всех сферах.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Украины поздравил дипломата по случаю победы партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах в Армении и выразил уверенность, что Ереван продолжит демократические преобразования во благо армянского народа.