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ПГК ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали своих соперников в Лиге Чемпионов

  • 02.07.2021, 21:08,
  • Спорт
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Сегодня российские клубы-участники DELO EHF Лиги Чемпионов познакомились со своими оппонентами по групповому этапу.





ПГК ЦСКА
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Чемпион России ЦСКА попал в Группу В. В компании с «армейками» оказались норвежский «Вайперс», словенский «Крим Меркатор», датский «Оденсе», венгерский «Дьёр», французский «Мец», турецкий «Кастамону» и шведский «Сэвехов».





ПГК ЦСКА-ГК Будучность
Фото: Олег Бухарев




Учитывая, какие сложности преодолели гандболистки ЦСКА в прошлом сезоне, даже столь грозные команды не должны никого смущать. А с «Вайперс» сразиться на групповом этапе будет даже полезно со стратегической точки зрения. «Дьёр», «Крим Меркатор», «Оденсе» и «Мец» — тоже будут претендовать на выход в плей-офф.





ПГК ЦСКА-ГК Ростов-Дон
Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»




«Ростов-Дон» будет играть в Группе А. И на первый взгляд оппоненты у донской команды попроще. Но в реальности французский «Брест», венгерский «Ференцварош» и румынский «Бухарест» точно будут бороться за первое место. Да и «Боруссия» (Германия), «Эсбьерг» (Дания) и «Подравка» (Хорватия) тоже не подарки.





Групповой этап будет проходить по круговой системе. По его итогам две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки в четвертьфинал. А клубы, занявшие места с третьего по шестое, будут участвовать в стыковых матчах.





Первые матчи нового сезона DELO EHF Champions League 2021/22 начнутся в сентябре.





ПГК ЦСКА-ГК Бухарест
Фото: Людмила Бочкова/ «В мире спорта»




Будем надеяться, что наши команды порадуют российских любителей ручного мяча, а главное, что трибуны пустовать не будут.





Текст Антон Буялов.


Фото Наталья Бухарева, Олег Бухарев, Александр Хазов, Людмила Бочкова.





02.07.2021 г.


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