ПГК ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали своих соперников в Лиге Чемпионов

Сегодня российские клубы-участники DELO EHF Лиги Чемпионов познакомились со своими оппонентами по групповому этапу.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Чемпион России ЦСКА попал в Группу В. В компании с «армейками» оказались норвежский «Вайперс», словенский «Крим Меркатор», датский «Оденсе», венгерский «Дьёр», французский «Мец», турецкий «Кастамону» и шведский «Сэвехов».

Фото: Олег Бухарев

Учитывая, какие сложности преодолели гандболистки ЦСКА в прошлом сезоне, даже столь грозные команды не должны никого смущать. А с «Вайперс» сразиться на групповом этапе будет даже полезно со стратегической точки зрения. «Дьёр», «Крим Меркатор», «Оденсе» и «Мец» — тоже будут претендовать на выход в плей-офф.

Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»

«Ростов-Дон» будет играть в Группе А. И на первый взгляд оппоненты у донской команды попроще. Но в реальности французский «Брест», венгерский «Ференцварош» и румынский «Бухарест» точно будут бороться за первое место. Да и «Боруссия» (Германия), «Эсбьерг» (Дания) и «Подравка» (Хорватия) тоже не подарки.

Групповой этап будет проходить по круговой системе. По его итогам две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки в четвертьфинал. А клубы, занявшие места с третьего по шестое, будут участвовать в стыковых матчах.

Первые матчи нового сезона DELO EHF Champions League 2021/22 начнутся в сентябре.

Фото: Людмила Бочкова/ «В мире спорта»

Будем надеяться, что наши команды порадуют российских любителей ручного мяча, а главное, что трибуны пустовать не будут.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева, Олег Бухарев, Александр Хазов, Людмила Бочкова.

02.07.2021 г.