﻿ Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)


 
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Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)

 Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах
Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)
 
 
Республика Арцах настоятельно советует гражданам иностранных госсударств избегать посещение оккупированных территорий Республики Арцах.
 
Нагорно-Карабахская Республика и семь примыкающих к нему районов Республики Арцах в настоящее время нелегально при помощи международных террористов и турецких войск оккупированы Азербайджанской Республикой.
 
Нелегальность данной оккупации широко признана международным сообществом, включая Советом Безопасности Организации Объединённых Наций, США, Европарламента и других международных организаций.
 
Законы Республики Арцах запрещают посещение оккупированных территорий (в частности города Шуши, Гадрутского района и т.д.) без конкретного разрешения на это со стороны властей Республики Арцах.

Без конкретного разрешения и визы выданной властями Республики Арцах, персоне, посетившей/посещающей оккупированные территории Республики Арцах, возможно будет отказано в визе для посещения Нагорно-Карабахской Республики, и, в случае, будущих пересечений границы Республики Арцах данная персона возможно будет депортирована.

  Источник:FMG NEWS
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