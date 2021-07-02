Предупреждение
иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории
Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)
Республика Арцах настоятельно советует гражданам иностранных госсударств избегать посещение оккупированных территорий Республики
Арцах.
Нагорно-Карабахская Республика и семь примыкающих к нему
районов Республики Арцах в настоящее время нелегально при помощи международных террористов и турецких войск оккупированы
Азербайджанской Республикой.
Нелегальность данной оккупации широко признана
международным сообществом, включая Советом Безопасности Организации
Объединённых Наций, США, Европарламента и других международных организаций.
Законы Республики Арцах запрещают посещение оккупированных
территорий (в частности города Шуши, Гадрутского района и т.д.) без конкретного разрешения на это со стороны властей
Республики Арцах.
Без конкретного разрешения и визы выданной властями Республики
Арцах, персоне, посетившей/посещающей оккупированные территории
Республики Арцах, возможно будет отказано в визе для посещения Нагорно-Карабахской Республики, и, в случае, будущих пересечений границы
Республики Арцах данная персона возможно будет депортирована.