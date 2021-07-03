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Теперь всё серьёзно: хет-трик Лео оказался весомее чем у Никонорова

  • 03.07.2021, 09:00,
  • Спорт
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В заключительный день группового этапа Суперфинала Чемпионата России по пляжному футболу были сформированы полуфинальные пары: «Кристалл» — «Локомотив» и «Дельта» — «Спартак».




Пляжный футбол. ПФК Локомотив-ПФК Дельта
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Итак, как и ожидалось, ЦСКА и «LEX» не сумели составить достойной конкуренции своим соперникам по Суперфиналу и интриги в этом плане не было абсолютно никакой. Вообще, прослойки из середняков сейчас в отечественном пляжном футболе просто не существует. Понятно, что результат определяют, прежде всего, финансовые вложения. Но думается, что у того же «Лекса» с этим всё в порядке. Однако, как оказалось, чтобы создать конкурентно способный клуб нужно не просто пригласить к себе опытных ветеранов. Необходимо нечто большее, а также растить собственную молодёжь. А с этим у нас у всех проблемы.





Пляжный футбол. ПФК Кристалл-ПФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Так что, по сути дела, если «Кристалл», нашпигованный звёздами «пляжки», не станет в этом сезоне чемпионом, это будет расцениваться как большая сенсация. Хотя в «Локомотиве» или «Дельте» со мной, конечно, поспорят. И будут правы. Но до финала у нас пока ещё далеко, и на кону были победители групп. И это тоже важно. Наверняка ведь «Кристалл» и «Локо» не хотели бы играть друг с другом на стадии ½ финала. А для этого питерцам нужно было обыгрывать «Спартак», а «железнодорожникам» брать верх над саратовской «Дельтой». И вот тут-то нас и ждал, наверное, самый интригующий поединок «доплейоффного» этапа.





Пляжный футбол. ПФК Кристалл-ПФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Первыми на песок  в пятницу вышли футболисты «Кристалла» и «Спартака».





Пляжный футбол. ПФК Кристалл
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Звёздный питерский ансамбль не меняется уже много лет: Игорь Бриштель, Артур Папоротный, Дмитрий Шишин, Максим Чужков, Иван Островский, Кирилл Романов, Маурисиниьо, Датинья, да Коста – всё это очень опытные мастера своего дела и, конечно же, «спартаковцы» выходили против них на игру, фактически ничего не теряя. И красно-белые отдали все свои силы. И почти полматча интригу они сохраняли. Хотя догнали питерцев только один раз. Это когда в дебюте матча Да Коста и Егоров обменялись забитыми мячами.





Пляжный футбол. ПФК Кристалл-ПФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Но у «Кристалла» в этот вечер в ударе был опытный Дмитрий Шишин, который ещё в первом периоде забил два красивых мяча. 4:2. В начале второго периода голкипер «Спартака» сократил отставание хозяев до минимума. Но этот гол стал последним для москвичей в отчётном матче. Маурисиньо, Да Коста и Ремизов окончательно добили своего соперника. И обе команды отправились дожидаться своих соперников по полуфиналу.





Пляжный футбол. ПФК Кристалл
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




«Дельта» ещё вчера показала, что способна побороться и за первое место в группе. «Локо» с приходом Фёдора Земскова, Дениса Пархоменко и Танжера, бесспорно, очень усилил свои позиции. Однако крепкий и слаженный коллектив волжской команды не собирался дарить победу кому бы то ни было.





Борис Никоноров. Пляжный футбол. ПФК Локомотив
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




И эта игра стала настоящим украшением дня. Капитан, лидер и один из самых ярких игроков современного пляжного футбола Борис Никоноров вывел «железнодорожников» невероятным ударом со штрафного и мяч по дуге влетел за спину будущего героя вечера Дмитрия Васильева. Но великолепный Лео Мартинс очень быстро, за какие-то полминуты сделал лидером уже «Дельту».





Пляжный футбол. ПФК Локомотив-ПФК Дельта
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




А вскоре Раскин воспользовался своим ростом и ошибкой обороны «Локо» и волжане увеличили своё преимущество. 3:1. Никоноров успел в этом же периоде вновь поразить ворот саратовцев. А затем настало время Васильева. Вратарь «Дельты» вернулся в игру после травмы, отразил несколько самых архисложных ударов, разными частями тела. Да, его коллега из «Локо» Станислав Кошарный тоже феерил, например, взял пенальти в исполнении Андреева.





Пляжный футбол. ПФК Локомотив-ПФК Дельта
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Но всё же Васильев был в этом матче просто топ. И когда Лео сделал счёт 4:2, стало понятно, что «локомотивцам» необходимо некое сверхусилие. Одно Никоноров сделал. А вот Фёдор Земсков так своего слова и не сказал. А один, как известно, в поле не воин. Даже если тебя зовут Борис Никоноров. 4:3 – победа «Дельты».





Пляжный футбол. Лео Мартинс. ПФК Дельта
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




И завтра нас ждут просто потрясающий день полуфиналов: «Кристалл» — «Локомотив», «Дельта» — «Спартак». Между прочим, эти же пары играли между собой и почти год назад в Санкт-Петербурге.





Пляжный футбол. ПФК Дельта
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Групповой этап.





«Кристалл» Санкт-Петербург – «Спартак» Москва – 7:3 (4:2, 2:1, 1:0)





«Кристалл»: да Коста — 2, Шишин — 2, Маурисиньо, Макаров, Ремизов.





«Спартак»: Егоров, Гапон, Баженов.





Фотоальбом с этого матча





«Локомотив» Москва – «Дельта» Саратов –  3:4 (2:3, 0:1, 1:0)





«Локомотив»: Никоноров — 3.





«Дельта»: Лео Мартинс — 3, Раскин.





Фотоальбом с этого матча




2 июля 2021 года. Москва. Центр пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе. 150 зрителей.




Текст: Антон Буялов.


Фото: Олег Бухарев.


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