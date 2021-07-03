﻿ Туркменистан 7 июля проведёт презентацию возможностей отечественного бизнеса в Италии » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 13:15 – Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда 
  • 19:31 – Армения и Украина готовы укреплять двусторонние отношения 
  • 13:15 – Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда 
  • 21:22 – Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) 
  • 18:03 – Минкультуры Украины исключило Киркорова из чёрного списка 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Туркменистан 7 июля проведёт презентацию возможностей отечественного бизнеса в Италии

Туркменистан 7 июля проведёт презентацию возможностей отечественного бизнеса в ИталииПрезентация «Инвестиции и бизнес-возможности партнёрства с Туркменистаном для итальянских компаний», инициатором которой стали туркменское диппредставительство в Италии и Всеобщая конфедерация промышленности республики, состоится 7 июля текущего года. Подчёркнуто, что эта встреча предназначена для представления перспектив для инвестиций и взаимодействия, которые имеются для предприятий Италии в Туркменистане, который, в свою очередь, является особым стратегическим партнёром для итальянского государства, сообщает пресс-служба СППТ.

В соответствии с предоставленной информацией Assolombarda в прошлом году объём взаимного товарообмена между государствами достиг до 148 млн. евро, и преимущественно он был связан с нефтяной сферой. Помимо этого, в сентябре прошедшего года был принят туркмено-итальянское соглашение о поощрении и охране инвестиций, целью которого является укрепление взаимовыгодного партнёрства и помощь созданию благоприятного инвестиционного климата.

Особо отмечено, что предстоящее мероприятие является предварительным условием для организации следующего бизнес-форума между официально-деловыми кругами стран, который пройдёт под покровительством итальянского МИД осенью нынешнего года.


  •   Просмотров Сегодня: 50

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Туркмено-татарский товарообмен в прошлом году достиг 107 миллионов долларов
    » Совет Итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно признал независимость Арцаха.
    » Посол Италии в Армении провёл прощальные встречи с руководством страны
    » Владимир Зеленский призвал премьера Италии развивать сотрудничество
    » Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Италии
    » Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
    » Инфраструктуры, технологии и смарт-город: итальянские предприниматели заинтересовались армянским рынком
    » Пашинян пригласил итальянских бизнесменов работать в качественно изменившейся Армении
    » На итальянских виноградниках зажгли факелы
    » Фонд развития Армении и Институт внешней торговли Италии наладили сотрудничество
    » Ставропольский край заинтересован в установлении бизнес-контактов в Абхазии
    » В Италии арестовали 1,6 миллиарда евро "Коза Ностры"
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда

    • 13:15
    • 49
    • 0

    Nokia и Telecom Armenia запускают в Армении сеть с поддержкой 25G-PON

    • 11:59
    • 46
    • 0

    Виноделы Молдовы рассказали президенту о проблемах

    • 11:00
    • 36
    • 0

    Туркменистан 7 июля проведёт презентацию возможностей отечественного бизнеса в Италии

    • 10:30
    • 50
    • 0

    Теперь всё серьёзно: хет-трик Лео оказался весомее чем у Никонорова

    • 09:00
    • 52
    • 0

    Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)

    • 21:22
    • 84
    • 0

    ПГК ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали своих соперников в Лиге Чемпионов

    • 21:08
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66523
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 61863
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61313
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54173
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49365
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43572
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41928
    • 0

    Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда

    • 13:15
    • 49
    • 0

    Nokia и Telecom Armenia запускают в Армении сеть с поддержкой 25G-PON

    • 11:59
    • 46
    • 0

    Виноделы Молдовы рассказали президенту о проблемах

    • 11:00
    • 36
    • 0

    Туркменистан 7 июля проведёт презентацию возможностей отечественного бизнеса в Италии

    • 10:30
    • 50
    • 0

    Теперь всё серьёзно: хет-трик Лео оказался весомее чем у Никонорова

    • 09:00
    • 52
    • 0

    Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)

    • 21:22
    • 84
    • 0

    Кому в полуфинал, а кому за пятое место

    • 10:45
    • 39
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА