Туркменистан 7 июля проведёт презентацию возможностей отечественного бизнеса в Италии

Презентация «Инвестиции и бизнес-возможности партнёрства с Туркменистаном для итальянских компаний», инициатором которой стали туркменское диппредставительство в Италии и Всеобщая конфедерация промышленности республики, состоится 7 июля текущего года. Подчёркнуто, что эта встреча предназначена для представления перспектив для инвестиций и взаимодействия, которые имеются для предприятий Италии в Туркменистане, который, в свою очередь, является особым стратегическим партнёром для итальянского государства, сообщает пресс-служба СППТ.

В соответствии с предоставленной информацией Assolombarda в прошлом году объём взаимного товарообмена между государствами достиг до 148 млн. евро, и преимущественно он был связан с нефтяной сферой. Помимо этого, в сентябре прошедшего года был принят туркмено-итальянское соглашение о поощрении и охране инвестиций, целью которого является укрепление взаимовыгодного партнёрства и помощь созданию благоприятного инвестиционного климата.

Особо отмечено, что предстоящее мероприятие является предварительным условием для организации следующего бизнес-форума между официально-деловыми кругами стран, который пройдёт под покровительством итальянского МИД осенью нынешнего года.