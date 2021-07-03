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Виноделы Молдовы рассказали президенту о проблемах

  • 03.07.2021, 11:00,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Виноделы Молдовы рассказали президенту о проблемахГлава Молдавии Майя Санду 1 июля провела встречу посредством видеоконференции с представителями винодельческой отрасли республики. Виноделы рассказали президенту о трудностях, с которыми им приходиться сталкиваться и предложили несколько решений, которые могут быть реализованы только при содействии ответственного правительства, заинтересованного в развитии отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Глава государства сообщила, что среди наиболее обсуждаемых проблем — необходимость помощи государства в обеспечении виноделов сырьем, путем увеличения площади плантаций новых сортов винограда, создание устойчивой системы страхования и принятие мер по смягчению воздействия изменения климата.

Помимо этого, в процессе беседы  виноделы отметили необходимость увеличения субсидий и обеспечения доступа к дешевым источникам финансирования, строительство ирригационных систем.

По результатам переговоров, лидер республики заявила, что она обязательно решит вышеназванные вопросы со следующим правительством.


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