Виноделы Молдовы рассказали президенту о проблемах

Глава Молдавии Майя Санду 1 июля провела встречу посредством видеоконференции с представителями винодельческой отрасли республики. Виноделы рассказали президенту о трудностях, с которыми им приходиться сталкиваться и предложили несколько решений, которые могут быть реализованы только при содействии ответственного правительства, заинтересованного в развитии отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Глава государства сообщила, что среди наиболее обсуждаемых проблем — необходимость помощи государства в обеспечении виноделов сырьем, путем увеличения площади плантаций новых сортов винограда, создание устойчивой системы страхования и принятие мер по смягчению воздействия изменения климата.

Помимо этого, в процессе беседы виноделы отметили необходимость увеличения субсидий и обеспечения доступа к дешевым источникам финансирования, строительство ирригационных систем.

По результатам переговоров, лидер республики заявила, что она обязательно решит вышеназванные вопросы со следующим правительством.