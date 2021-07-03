Nokia и Telecom Armenia запускают в Армении сеть с поддержкой 25G-PON



Сделка включает решение Nokia Multi-PON на базе Quillion, оптоволоконные модемы WiFi, маячки и контроллер доступа Altiplano.

Первые клиенты получат доступ к услугам в Ереване. Дальнейшее развертывание по всей стране.



Nokia и Telecom Armenia объявили сегодня о подписании общенационального соглашения о внедрении гигабитного широкополосного доступа через пассивную оптическую сеть (PON).



Айк Есаян: Multi-PON позволит нам предлагать нашим клиентам широкополосную связь 10 Гбит /секунду с использованием интегрированного решения XGS-PON. Установленное сетевое оборудование готово к работе со скоростью 25 Гбит /секунду , что делает нас первой телефонной компанией в регионе, готовой к использованию технологии Nokia 25G PON ».