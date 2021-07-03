Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда
Источник:FMG NEWS
В ближайшее время по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван будут курсировать два новых электропоезда.
Новый подвижной состав будет доставлен в Армению в начале августа. 2022 г. Также планируется пополнение еще одним электропоездом.
Напомню, что в рамках подписанного между Правительством Республики Армения соглашения «Южно-Кавказская железная дорога» и АО ЮКЖД «Трансмашхолдинг» в прошлом месяце в Армению было доставлено 27 сверхсовременных пассажирских вагонов для обслуживания международных пассажирских перевозок между Арменией и Грузия.
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