﻿ Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда


 
  • 13:15 – Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда 
  • 19:31 – Армения и Украина готовы укреплять двусторонние отношения 
  • 13:15 – Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда 
  • 21:22 – Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) 
  • 18:03 – Минкультуры Украины исключило Киркорова из чёрного списка 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда

 Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда
В ближайшее время по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван будут курсировать два новых электропоезда.

Новый подвижной состав будет доставлен в Армению в начале августа. 2022 г. Также планируется пополнение еще одним электропоездом.

Напомню, что в рамках подписанного между Правительством Республики Армения соглашения «Южно-Кавказская железная дорога» и АО ЮКЖД «Трансмашхолдинг» в прошлом месяце в Армению было доставлено 27 сверхсовременных пассажирских вагонов для обслуживания международных пассажирских перевозок между Арменией и Грузия.
 
Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда
 
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 49

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Обсуждается вопрос полного восстановления железнодорожного сообщения Армении.
    » AirBaltic начнет выполнять рейсы по маршруту Ереван-Рига-Ереван
    » Международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван со 2 октября возобновляет работу
    » Поездка на Севан | ЮКЖД запустила электропоезд Ереван - Севан - Шоржа
    » ЮКЖД сообщил о запуске летнего маршрута: дорога в Батуми снова открыта для армян
    » Запущен очередной скоростной поезд из Еревана в Гюмри.
    » Второй новый электропоезд находится на пути в Армению |ЮКЖД
    » Гендиректор ЮКЖД рассказал об увеличении объемов грузоперевозок в Армении
    » По итогам первого полугодия на ЮКЖД зарегистрирован рост пассажирских и грузовых перевозок
    » Премьер-министр Армении отправился с рабочим визитом в Гюмри на новом электропоезде
    » Добраться до пляжей Севана отныне можно на электропоездах
    » Открыт летний сезон пассажирских перевозок ЗАО "ЮКЖД"
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда

    • 13:15
    • 49
    • 0

    Nokia и Telecom Armenia запускают в Армении сеть с поддержкой 25G-PON

    • 11:59
    • 46
    • 0

    Виноделы Молдовы рассказали президенту о проблемах

    • 11:00
    • 36
    • 0

    Туркменистан 7 июля проведёт презентацию возможностей отечественного бизнеса в Италии

    • 10:30
    • 50
    • 0

    Теперь всё серьёзно: хет-трик Лео оказался весомее чем у Никонорова

    • 09:00
    • 52
    • 0

    Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)

    • 21:22
    • 84
    • 0

    ПГК ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали своих соперников в Лиге Чемпионов

    • 21:08
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66523
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 61863
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61313
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54173
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49365
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43572
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41928
    • 0

    Ереван приобрел два новых сверхсовременных электропоезда

    • 13:15
    • 49
    • 0

    Nokia и Telecom Armenia запускают в Армении сеть с поддержкой 25G-PON

    • 11:59
    • 46
    • 0

    Виноделы Молдовы рассказали президенту о проблемах

    • 11:00
    • 36
    • 0

    Туркменистан 7 июля проведёт презентацию возможностей отечественного бизнеса в Италии

    • 10:30
    • 50
    • 0

    Теперь всё серьёзно: хет-трик Лео оказался весомее чем у Никонорова

    • 09:00
    • 52
    • 0

    Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)

    • 21:22
    • 84
    • 0

    Кому в полуфинал, а кому за пятое место

    • 10:45
    • 39
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА