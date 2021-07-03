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Заместитель премьер-министра Узбекистана отметил результаты партнёрства с ЕБРР

  • 03.07.2021, 16:58,
  • В Мире + Европа
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Заместитель премьер-министра Узбекистана отметил результаты партнёрства с ЕБРРВ формате видеосвязи состоялось Ежегодное собрание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На заседании рассмотрели результаты 30-летней работы банка, итогов предпринятых мер по ослаблению мирового экономического кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Руководителем Европейского банка установлены основные направления работы ЕБРР на ближайшую перспективу, включая смягчение экономических следствий коронавирусной инфекции, продвижение финансирования малой и средней промышленности, «зелёные» вложения и цифровизация экономик стран-акционеров. Подчёркнуто, что в 2025 году половина инвестиций Европейского банка будет направлена на финансирование проектов, связанных с изменением климата. Кроме того, особое внимание уделено задачам по уничтожению преград для международной торговли и инвестиций и возобновлению нарушенных цепочек поставок и торговых связей.

Во время выступления главы министерства инвестиций Узбекистана Сардора Умурзакова на совещании, подмечены значительные изменения, достигнутые в многоплановом взаимодействии с ЕБРР: стимулирование и поддержка рыночных преобразований, наращивание рынка капитала, приватизация государственных компаний и коммерческих банков с государственной долей.


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