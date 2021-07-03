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В России осуществляется генеральная уборка затонувших морских транспортов

  • 03.07.2021, 20:47,
  • В Мире + Европа Россия
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В России осуществляется генеральная уборка затонувших морских транспортовЗамруководитель Правительства России Виктория Абрамченко переговорила с регионами Дальневосточного федерального округа об осуществлении плана мер по очистке морских портов от затонувших кораблей. В стране началась «генеральная уборка» водных объектов морских акваторий и устранение накопленного экологического вреда на сухой территории, передаёт пресс-служба Правительства.

— На приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению Президента будет направлено 20 млрд рублей. Регионы и профильные ведомства должны определить перечень таких “горячих точек”, которые требуют вмешательства в самое ближайшее время, — заявила Абрамченко.

Прошла полная инвентаризация кораблей в бухте Нагаева Магаданской области, начато устранение четырёх кораблей, которая будет завершена в сентябре текущего года. В Авачинской бухте Камчатского края инвентаризованы 84 корабля, начата деятельность по разборке и уничтожению бесхозяйственных судов.

Во время собрания зампред дала распоряжение Минтрансу организовать список приоритетных брошенных объектов, у которых нет владельца и для устранения которых нужна финансовая помощь правительственного капитала. При наличии собственника затопленного транспорта, он должен нести ответственность за его утилизацию.


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