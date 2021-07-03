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В Казахстане заметно выросла инфляция достигнув почти 8%

В Казахстане заметно выросла инфляция достигнув почти 8%Председатель Национального банка Ерболат Досаев проинформировал в своём отчётном докладе за 1-е полугодие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о значительном росте инфляции, которая достигла почти 8%. Продовольственный дисбаланс, рост агрессивности внешних инфляционных факторов, ужесточение денежно-кредитной политики, эпидемиологическая обстановка, с появлением новых штаммов однозначно повлияли на социально-экономическое положение и рост цен. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана. 

Президенту рассказали о ситуации на валютном рынке, о состоянии золотовалютных резервов Национального банка, финансовых средствах Национального фонда. Происходит запланированное уменьшение использование доллара в системе вкладов населения, выдача кредитов для развития экономической области идёт в устойчивом позитивном темпе. Также, Токаев был проинформирован о первичных деталях программы по внедрению казахстанской межбанковской системы платёжных карточек.

Досаев ознакомил Токаева с оценочной схемой деятельности банков, входящих в состав системы с депозитными гарантиями, а также подходы к уравновешенному регулированию электронных финансово-экономических систем. Прогнозируемая оценка предполагаемого роста экономики Казахстана находится между 3,6 и 3,9 процента.


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