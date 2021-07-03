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ЕС выделит Армении 2 миллиарда долларов США на реализацию пяти крупных программ

ЕС выделит Армении 2 миллиарда долларов США на реализацию пяти крупных программ  
ЕС намерен выделить Армении более 1,5 миллиарда евро в ближайшие 5 лет на пять ключевых программ, в том числе на развитие Сюникской области. Документ был представлен 2 июля в Брюсселе. В нем освещены инициативы, которые Еврокомиссия намерена реализовать к 2025 году в государствах-членах «Восточного партнерства».

Что касается Армении, Еврокомиссия планирует:

1. Поддержать 30 000 малых и средних предприятий для создания устойчивой, инновационной и конкурентоспособной экономики;

2. Содействовать социально-экономическому развитию и коммуникации путем поддержки коридора Север-Юг;

3. Инвестиции в информационные технологии, науку и технологии;

4. Повышение устойчивости южных регионов;

5. Инвестиции в озеленение Еревана для повышения энергоэффективности, запуска более экологически чистых автобусов.

▪️В рамках первого пилотного проекта будет предоставлена помощь в размере 500 миллионов евро 30 000 малых и средних предприятий. «Восстановление экономики после эпидемии является главным приоритетом для Армении», - заявила Европейская комиссия, отметив, что, помогая армянским бизнесменам, Европейский Союз поможет создать новые рабочие места, развивать и модернизировать бизнес и поддерживать социально-экономическое восстановление Армении в долгосрочной перспективе. В связи с этим, согласно документу, приоритет будет отдаваться предпринимателям, работающим с природосберегающими технологиями, особенно в регионах, а также предприятиям, возглавляемым женщинами.

▪️Вторая программа предусматривает поддержку социально-экономического развития Армении, подчеркивая, что одним из приоритетов национальной повестки дня Армении является функционирование коридора Север-Юг, который обеспечит доступ к международным торговым маршрутам и рынкам. «Улучшение транспортной инфраструктуры позволит наладить более тесные связи между регионами, а также связь Армении с соседними странами и Европейским Союзом», - заявила Еврокомиссия. «Инвестиции ЕС в эту область будут сосредоточены на еще неосвоенных участках трассы Север-Юг, включая дорогу Сисиан-Каджаран». На реализацию этого проекта планируется выделить 600 миллионов евро, которые будут направлены на строительство нового тоннеля Сисиан-Каджаран на юге страны.

▪️Третья программа предусматривает поддержку инновационных технологий и науки. «Армения обладает мощным информационным потенциалом, сектор вырос примерно на 20% за последние годы, но необходима дополнительная поддержка, чтобы полностью раскрыть его потенциал», - говорится в отчете Европейской комиссии. Всего на эти цели запланировано до 300 миллионов евро.

▪️Четвертое направление предусматривает поддержку усиления сопротивления в южных регионах Армении. «Сюникская область, в частности, нуждается в поддержке», - говорится в отчете, отмечая, что регион уже имел проблемы из-за неразвитой инфраструктуры и недавно пострадал от переселения беженцев и перемещенных лиц.
«Европейский Союз будет инвестировать в усиление устойчивого социально-экономического развития Сюника. Приоритетными областями могут быть жилье, инфраструктура, туризм, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, возобновляемые источники энергии и поддержка местного малого и среднего бизнеса». На эти цели планируется оказать поддержку в размере 80 миллионов евро.

▪️Последнее, пятое направление относится к столице, в частности, к озеленению Еревана. «Чтобы улучшить качество жизни людей, улучшить качество воздуха в Ереване, необходимо решить вопросы управления отходами и энергоэффективности», - говорится в отчете ЕК, добавив, что ЕС был готов инвестировать в пакет «умный город». В этом контексте планируется поддержать «импорт зеленых автобусов», которые нанесут меньший ущерб окружающей среде столицы, улучшат и модернизируют общественный транспорт.
В повестку дня также входит повышение качества жизни, в том числе ряд программ, направленных на управление отходами и переработку отходов в Ереване. В общей сложности на реализацию этих целей будет выделено до 120 миллионов евро.

  Источник:FMG NEWS
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