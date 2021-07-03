﻿ В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов

В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство, в частности в столице Республики Арцах городе Степанакерте активно строяться жилые кварталы и микрорайоны.

В Степанакерте активно все строится, новый жилой дом почти готов (фото внизу)



Ещё один новый жилой район достраивается в Степанакерте (Фото внизу)



Недавно открытый в Степанакерте новый современный центр Франкофонии (Фото внизу)



И еще одна инициатива 100 домов в Арцахе.



Эта инициатива создаст качественные условия жизни для переживших бедствия войны, кто никогда не сдается, чья цель - продолжать жить в Арцахе.



Фонд поддержит строительство нового поселка в Арцахе в рамках проекта «100 домов», в результате которого в Арцахе будут построены своеобразные деревянные дома. 100 арцахских многодетных семей, которые захотят поселиться в экологически чистых типажных домах, смогут стать владельцамы домов в рамках данного проекта.



Жилой комплекс будет построен недалеко от села Даграв, в местечке неземной красоты! Мы уверены, что проект также придаст новое дыхание жителям села, сделав местность более многолюдной и привлекательной для проживания.



Строительные работы начнутся 7 июля (Фото внизу)



Напомним что Нагорно-Карабахская Республика это частично признаное независимое демократическое государство.

