﻿ В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов


 
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  • 22:38 – В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов 
  • 22:38 – В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов 
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В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов


В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство, в частности в столице Республики Арцах городе Степанакерте активно строяться жилые кварталы и микрорайоны.
В Степанакерте активно все строится, новый жилой дом почти готов (фото внизу)
В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов
 
Ещё один новый жилой район достраивается в Степанакерте (Фото внизу)
В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов
 
Недавно открытый в Степанакерте новый современный центр Франкофонии (Фото внизу)
 В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов
И еще одна инициатива 100 домов в Арцахе.

Эта инициатива создаст качественные условия жизни для переживших бедствия войны, кто никогда не сдается, чья цель - продолжать жить в Арцахе.

Фонд поддержит строительство нового поселка в Арцахе в рамках проекта «100 домов», в результате которого в Арцахе будут построены своеобразные деревянные дома. 100 арцахских многодетных семей, которые захотят поселиться в экологически чистых типажных домах, смогут стать владельцамы домов в рамках данного проекта.

Жилой комплекс будет построен недалеко от села Даграв, в местечке неземной красоты! Мы уверены, что проект также придаст новое дыхание жителям села, сделав местность более многолюдной и привлекательной для проживания.

Строительные работы начнутся 7 июля (Фото внизу)
В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов
 
Напомним что Нагорно-Карабахская Республика это частично признаное независимое демократическое государство.
 
 
 
 
 
 
 

  Источник:FMG NEWS
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