11 вещей, которые каждая женщина должна знать о вибраторах

Более половины всех женщин используют вибратор, но, как и сам женский оргазм, вибратор для женщин окружают множество загадок. Подходят ли вибраторы только для мастурбации или они могут сделать секс в паре более приятным? Кто изобрел вибратор “Кролик” почему он имеет форму милого зверька? И правда ли, что слишком частое использование вибратора может привести к онемению влагалища навсегда? Ниже рассказываем 11 самых важных и увлекательных фактов о вибраторах, которые необходимо знать каждой женщине.

11 фактов о вибраторе, которые должна знать каждая женщина:

1. Первый вибратор был изобретен для лечения депрессии и беспокойства.

Врач Джордж Тейлор получил признание за это изобретение. Первый вибратор изобретен в 1869 году, чтобы облегчить симптомы депрессии и тревоги у женщин, то известны как медицинское состояние «истерии».

Истерию лечили с помощью массажа вульвы или клитора, а затем вибрации, что доводило женщин до «истерического приступа облегчения». К началу века вибраторы стали доступны потребителям.

2. Современный вибратор OG был массажером для спины.

В 1968 году Hitachi Magic Wand, продаваемый как «персональный массажер», появился на полках магазинов. В том же году художница из Нью-Йорка Бетти Добсон использовала палочку на выставке откровенно сексуального характера.

В 1975 году она принесла устройство в мастерские, где учила женщин мастурбировать. Ребята из Hitachi не были в восторге от этого, поэтому теперь он продается без какого-либо фирменного знака.

3. Вибратор “Кролик” приобрел свою симпатичную форму из-за юридической проблемы.

Секс-игрушка “Секс в большом городе” была изобретена компанией Vibratex в 1984 году. Японская компания выбрала форму кролика, чтобы обойти правило, запрещающее производителям изготавливать вибраторы. Впервые он был продан в США в 1993 году в магазине Babeland в Сиэтле.

4. В отличие от пенисов, вибраторы обеспечивают надежный оргазм.

Более половины женского населения пользуется вибратором, но почему? Они надежны и никогда не устают до тех пор, пока у вас есть зарядный шнур или свежие батарейки. Другое дело, что только 18% женщин испытывают оргазм от одного лишь проникновения, как показывают исследования. Вибратор обеспечивает стимуляцию клитора, необходимую большинству женщин для достижения оргазма. Вибраторы действуют как инструменты для интенсивного оргазма. Специально для занятых, усталых, подверженных стрессу женщин или женщин с низким либидо, вибратор запускает возбуждение намного быстрее, чем большинство других средств».

5. Замужние женщины в два раза чаще пользуются вибратором.

Это не просто одинокие дамы, балующиеся сами с батарейным питанием. Опросы показали, что 50% замужних женщин используют вибраторы. Между тем, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Sexual Medicine, только 29% одиноких женщин. Эти цифры могут показаться удивительными, но помните: «В число незамужних женщин входят и те, кто вообще не занимался сексом», – говорит Куин. Так что вибраторы могут не оказаться в поле зрения менее опытных женщин. В противном случае «замужние женщины могут использовать вибратор, чтобы сократить «разрыв в оргазме»: тот факт, что во время секса с партнером мужчины, как правило, достигают оргазма чаще, чем женщины», – говорит Куин.

6. Вибраторы не только для мастурбации.

Согласно тому же исследованию Journal of Sexual Medicine: 80% женщин и 91% мужчин, которые в какой-то момент использовали вибратор, смогли насладиться им с партнером. Вибраторы – забавное дополнение к эротической игре. Они могут быть творческими помощниками женщин дойти до кульминации, когда партнерский секс этого не обеспечивает. И, к вашему сведению, вибрация доставляет удовольствие и мужчинам.

7. Да, вибратор может вызвать онемение влагалища.

Однако онемение, вызванное вибрацией, встречается довольно редко – и не навсегда. По данным журнала Sexual Medicine, всего 11% женщин сообщили о «периодическом онемении» от использования вибратора, но только 3% чувствовали это часто. Если вы испытаете это, попробуйте отрегулировать настройки или изменить угол или положение вашего вибратора и посмотрите, поможет ли это. Или просто сделайте небольшой перерыв.

8. Использование вибратора улучшает сексуальное здоровье.

На самом деле нет никакой опасности в чрезмерном использовании вибратора, и женщины, которые регулярно проводят время с гудящим устройством, с большей вероятностью проходили гинекологическое обследование в течение последнего года и самостоятельно обследовали свои женские части во время в предыдущем месяце, как показали данные исследования. Регулярные гинекологические осмотры и самопроверки – важные аспекты поддержания оптимального сексуального здоровья.

9. Можно протестировать вибратор публично.

Предположим, вы покупаете новый вибратор в магазине и встречаете тот, который вам нравится. Как вы узнаете, предлагает ли он правильную стимуляцию для вашего удовольствия? Вот обходной путь, который не приведет к аресту. Лучший способ испытать вибратор на публике – прикоснуться им к кончику носа. Высокая концентрация нервных окончаний даст вам хорошее представление о том, как это будет ощущаться на ваших чувствительных участках.

10. Из чего сделан ваш вибратор.

Когда вы покупаете что-то особенное, отдавайте предпочтение силикону, а не любому другому материалу. Его легко чистить, и он водонепроницаемый. Проницаемые или пористые материалы (например, желеобразные флюиды) могут собирать грязь и бактерии, которые затем могут переноситься во влагалище и создавать дисбаланс или даже инфекцию.

Из какого бы материала ни был сделан вибратор, регулярно очищайте его, чтобы снизить вероятность заражения. После каждого использования промойте устройство водой с мылом и обработайте антибактериальным спреем. И вот что удивительно: силиконовый вибратор можно мыть даже в посудомоечной машине.

11. Вибратор сложно утилизировать.

Ваше устройство сломалось или уже устарело? Независимо от того, из чего он сделан, просто выбросьте его в мусорное ведро. Хотя большинство материалов для вибраторов подлежат вторичной переработке, некоторые страны не перерабатывают вибраторы, поскольку они считаются биологически опасными. А для большинства секс-шопов переработка старых игрушек обходится дороже, чем просто выбрасывать их и делать новые. Но лучше направить эти экологические устремления в другую область своей жизни.