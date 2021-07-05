6 хитростей для улучшения сексуальной жизни

Хотите кардинально улучшить свою сексуальную жизнь? Что ж, вы по адресу! Эти блестящие советы и рекомендации помогут вам разнообразить близость с любимым человеком.

Несмотря на то, что у вас и без того может быть отличная сексуальная жизнь, вам может не хватать какой-то изюминки. Вы все равно будете задаваться вопросом, могут ли советы помочь вам получить еще большее наслаждение. На самом деле отчасти красота интимной близости состоит в том, что она очень субъективна.

Тот факт, что один человек любит секс в стиле БДСМ, не означает, что другим людям не нравится нежный секс. То же касается и ваших собственных предпочтений. В определенный момент вам может захотеться испытать что-то новое. А развитие своих сексуальных вкусов и склонностей — это очень важно. Эксперименты — неотъемлемая часть сексуальной жизни.

Физические изменения, которые ваше тело претерпевает с возрастом, также оказывают большое влияние на сексуальность. Снижение уровня гормонов и ухудшение кровообращения, как и неврологического функционирования, приводят к сексуальным проблемам: вагинальной боли или эректильной дисфункции.

Такие физические изменения означают только одно: секс уже не будет настолько интенсивным, как в юности. Но на его место приходит другой процесс. Он сопровождается совершенно другими эмоциями. Но побочные продукты зрелости, такие как самоуверенность, более развитые коммуникативные навыки и пересмотр старых запретов, могут помочь создать более богатый, разнообразный и приятный сексуальный опыт.

Тем не менее многие люди не осознают весь потенциал своей сексуальности. Может быть, вы тоже? Если да, то не беспокойтесь! Мы подготовили для вас шесть эффективных советов и хитростей, которые помогут улучшить вашу сексуальную жизнь.

«Секс без любви — это так же бессмысленно и нелепо, как и любовь без секса», — Хантер С. Томпсон.

1. Попробуйте секстинг

Не пугайтесь! Секстинг — это всего лишь короткий текст, который вы отправляете своему партнеру, рассказывая о том, что вы собираетесь с ним делать или насколько вы изголодались по его телу.

Что еще более важно, секстинг дает вашей второй половинке понять, что вы всегда думаете о ней. Кому бы это не понравилось? Никому. Как говорит американский писатель-фантаст Роберт А. Хайнлайн:

«Секс без любви — это просто физическое упражнение».

2. Двигайтесь под любимую музыку

У каждого из нас есть одна или две песни, которые цепляют за душу. Выясните, какие именно нравятся вашему партнеру, добавьте в плейлист что-то свое и запускайте! Кому-то по нраву песня «Come On» Барри Уайта или «Love To Love You Baby» Донны Саммер. Слушайте музыку и двигайтесь под нее в такт!

В конце концов, «танец — это перпендикулярное выражение горизонтального желания». Во всяком случае, так считал ирландский драматург Джордж Бернард Шоу.

Представьте, как ваши тела соприкасаются, и вы ощущаете дыхание друг друга, двигаясь в ритме сексуальных мелодий.

3. Оставляйте записки

Если вы не сторонник текстовых сообщений, то можно оставить записку. На самом деле, как говорила известная чилийская писательница Изабель Альенде:

«Для женщин лучшие афродизиаки — это слова. Точка G находится в ушах. Тот, кто ищет ее внизу, зря тратит свое время».

Вам даже не нужно проявлять творческий подход, чтобы заставить партнера завестись с помощью записки. Ее можно оставить на подушке или спрятать в сумке. Простые нежные слова, а может быть даже и несколько грязных фраз, помогут вам получить невероятный настрой со стороны партнера.

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4. Займитесь самообучением

Как говорила известная американская певица Мэй Уэст:

«Хороший секс — это как игра в бридж. Если у тебя нет хорошего партнера, тебе лучше иметь хорошую руку».

А это значит, что вам нужно продолжать учиться. Существует множество отличных материалов по этой теме. Это будет крайне полезно для тех, кто ищет конкретное решение своей проблемы.

Просто поищите в интернете или в местном книжном магазине. Выберите несколько источников и используйте их, чтобы помочь самому себе и партнеру стать более образованным в сексуальном плане. Вы можете выделить для себя советы, которые вам особенно понравились, чтобы поделиться ими с партнером. Это очень помогает тем людям, которые не привыкли говорить о сексуальных потребностях открыто.

5. Делайте друг другу массаж

Сила прикосновения — это нечто! Чувственный массаж на самом деле творит чудеса как для тела, так и для разума. Попробуйте зажечь свечи и достать массажное масло. А если вы не знали, то есть и множество других вещей для этого процесса. Например, массажные свечи.

Начните с ног вашего партнера и продвигайтесь вверх, обязательно прикасаясь к его чувствительным точкам и задерживаясь там, где он просит. В конце концов, по мнению Оскара Уайльда:

«Все в мире связано с сексом, кроме самого секса. Секс — это сила».

6. Целуйтесь с намерением

Страстные поцелуи — один из лучших инструментов для хорошей близости. В конце концов, они вызывают выброс окситоцина, дофамина и серотонина. Этот химический коктейль резко усиливает чувство привязанности, влечения и эйфории. Поэтому не стоит пренебрегать таким эффективным методом.

Попробуйте вместо обычного приветствия взглянуть партнеру в глаза, прижать его к своему телу и поцеловать его глубоко и надолго. Используйте свой язык и руки так, чтобы дать ему понять, что дальше произойдет что-то еще более приятное. По словам актрисы Ингрид Бергман:

«Поцелуй — это прекрасный инструмент, созданный природой, который может остановить поток слов, когда они становятся лишними».

Если ни один из этих советов вам не подходит, не сдавайтесь. Помните, что для получения удовольствия вам необязательно следовать плану. Вот и все.