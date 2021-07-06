7 женщин рассказали о том, почему они изменяют своим мужчинам

На первый взгляд, если в случае расставания двух людей один из них является изменщиком, то вопрос с главным виновником сложившейся ситуации кажется решенным: это тот, кто нарушил обещание и причинил боль тому, кого он якобы любил. Но у каждой медали, как известно, есть две стороны.

Чтобы лучше понять и изучить причины измены, мы попросили семь женщин разных возрастов рассказать, «как они дошли до жизни такой». Ниже вы сможете узнать, почему женщины изменяют своим мужьям и парням.



«Мой муж занимался со мной любовью только раз в месяц и не хотел быть романтичным (пара жената 20 лет), но развод негативно сказался бы на наших детях», — учительница, 43 года.

«У меня были отношения на расстоянии почти четыре года. Мы были очень молоды и не имели больших заработков, поэтому виделись всего четыре-семь раз в год. Мы не занимались любовью последний год наших отношений, и когда он приезжал в город, я замечала, что когда он был рядом со мной, он постоянно отправлял сообщения другим девушкам. Я не верила, что он способен провести целый год без сексуальной близости, поэтому предположила, что он мне изменяет, а потом начала скачивать приложения для знакомств. Я успела сходить на множество свиданий, и в конце наших отношений переспала с одним парнем, потому что чувствовала, что между мной и моим парнем все кончено. Теперь, оглядываясь назад, я жалею, что слишком сильно боялась потерять его и у меня не хватило сил закончить отношения в тот самый момент, когда я начала догадываться, что он меня обманывает», — маркетолог, 25 лет.

«Я обманываю не потому, что несчастлива. На самом деле я очень счастлива в своих отношениях. Иногда мне кажется, что я изменяю не столько своему парню, сколько кому-то другому. Знаю, что это звучит так, как будто я пытаюсь снять с себя всю вину. Знаю, что это аморально, и это моя вина, но правда в том, что, когда изменяю, я просто удовлетворяю свои желания. Я не плюю на своего партнера, не стараюсь его вернуть или компенсировать то, что мне недостает в отношениях. Я просто хочу это сделать, — и я это делаю. Это слепой эгоизм, который позволяет мне ставить свои чувства выше его, но я хочу не причинить ему боль, а радовать себя. Я просто хочу заниматься любовью с разными людьми.



И да, прежде чем вы спросите, мы все еще с моим парнем занимаемся фантастическим сексом. В этой области у него нет недостатка. Измена не заставила меня начать любить своего молодого человека меньше; просто есть что-то бесконечно сексуальное в чем-то или в ком-то новом. Такие сексуальные отношения — нервные, наполненные страхом быть пойманной, и неловкие — плюс к этому я чувствую себя в них совсем по-другому.

Кроме того, меня опьяняет идея близости с мужчинами, с которыми мне не нужно разговаривать или строить отношения после этого. Когда вы одиноки, вы стараетесь воздерживаться от отношений с мужчинами, с которыми не видите будущего; когда вы находитесь в отношениях (и изменяете), вы вступаете в связь только с теми мужчинами, с которыми не видите будущего. В результате секс становится лучше и снимается напряженность, которая часто возникает на первых свиданиях… Я чувствую себя менее скованной и более независимой. И это заставляет меня больше любить моего парня. Так это помогает нам? Возможно. Конечно, если он когда-нибудь об этом узнает, он будет обескуражен. Поэтому важно взвесить все риски. И, конечно, для среднего человека, который может быть немного менее легкомысленным в отношении морали, чувство вины всегда будет главным фактором», — медсестра, 26 лет.

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