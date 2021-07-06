Брак без секса: остаться или уходить?

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются многие пары — это разница в темпераментах. Все мы разные, и у каждого человека — свои представления о том, насколько часто должно быть «это». Для кого-то нормальным темпом будет раз в неделю, а кому-то и каждый день — мало. Это нормально, и любящие люди, как правило, достигают гармонии в этом вопросе.

Другое дело — когда партнёр вообще избегает близости. Брак без секса, а таким его называют, если пара занимается любовью менее 10 раз в год, это уже проблема. В любом случае один из партнёров уж точно будет недоволен, и возникнет закономерный вопрос: «Остаться или уходить?»

Следует ли разводиться, если в браке нет интимных отношений?

Опять же: все мы — очень разные. Кто-то не представляет себе жизни без занятия любовью, а кто-то — примет ситуацию. Всё зависит от того, насколько важен этот вопрос для каждого из партнёров, и насколько сильно они хотят решить эту проблему сообща. Некоторые пары, например, очень редко бывают близки или вообще никогда, и это обоих полностью устраивает.

Не существует «нормального» или «здорового» уровня сексуального желания или активности, поэтому если существующий устраивает мужчину и женщину, то повода для беспокойства нет. Если же в отношениях хотя бы один человек недоволен отсутствием секса, неминуемо наступит момент, когда он задумается о разводе. И вот с этим как раз не следует спешить, потому что не всё потеряно: вы можете сделать ряд вещей, которые могут спасти брак.

В первую очередь важно учитывать причину отсутствия физической близости. Потому что существует большая разница между ситуацией, когда один из партнёров заболел, стал инвалидом или по какой-либо другой причине не может поддерживать интимные отношения, и когда он просто не хочет заниматься любовью.

Не секрет, что с годами любовь и близость становятся более спокойными. Возможно, вы недовольны, потому что сравниваете сегодняшний день с тем временем, когда только начали жить вместе? А, возможно, вам придётся пересмотреть само определение близости — ведь это не только сам факт физической близости. Занятие любовью подразумевает множество других форм, которые могли бы приносить радость обоим партнёрам. Речь о том, что «так, как в молодости», уже не будет, и следует подкорректировать ваши ожидания. Это немного грустно, но это жизнь. Тем более, что то, что утрачивается со временем, можно заменить не менее волнующими и прекрасными переживаниями.

Также важный аспект этого вопроса: как отсутствие интимной близости связано с другими проблемами между вами. Ведь можно поддерживать друг друга и относиться с пониманием, а можно критиковать, презирать и при каждом удобном случае напоминать о том, что «Новый год бывает чаще». В первом случае нет никакой угрозы для брака, а вот во втором — развод является лишь вопросом времени.

В чём же выход? Прежде чем принимать решение о расставании, попытайтесь сообща решить другие проблемы в браке (не связанные с сексом), и тогда может оказаться, что причиной разногласий было отнюдь не отсутствие физической. А наладятся отношения — произойдут позитивные изменения и в спальне.

Остаться или уйти — вот в чём вопрос.

Разводиться следует в следующих случаях:

1. Ваш партнёр категорически отказывается решать проблему сообща.

Наладить интимные отношения можно, но для этого необходимо желание и готовность обоих партнёров. В первую очередь, проблему придётся озвучить, проговорить и сообща подумать над тем, какой вариант устроил бы супруга и супругу. Даже если вы уже решились на развод — прежде чем объявлять о своём решении, поговорите с партнёром по душам. Расскажите, что чувствуете, обсудите, что вам мешает, и как это можно преодолеть. То есть решение всегда существует, но для этого следует сесть за стол переговоров.

Кстати, не спешите с выводами относительно того, что партнёр не хочет идти вам навстречу. Прежде — убедитесь, что сделали всё, что могли — со своей стороны. Например, если у вашей половинки низкое либидо, вы должны постараться найти то, что нравится партнёру или партнёрше, то, что поможет открыть мир физического удовольствия. Не будьте уж слишком серьёзными и категоричными: относитесь к занятиям любовью, как к игре. Это не соревнование и не покорение вершин. Никаких рекордов и никаких сравнений!

И вот только тогда, когда испробуете все способы и варианты «достучаться» до любимого человека, а в ответ — ничего, возможно, пора задуматься о том, чтобы расстаться. Не обвиняйте друг друга — просто примите как факт, что так, потому что так.

2. Проблемы в отношениях настолько серьёзны, что отсутствие близости — ещё цветочки.

Отсутствие интимных отношений может быть следствием и признаком других серьёзных проблем. И это именно они, а не этот момент, разрушают ваш брак. Тем более, если хотя бы у одного из партнёров нет ни желания, ни сил работать над отношениями.

Например, в ваших отношениях уже давно «поселились»: токсичность, постоянная критика и обвинения, газлайтинг или физическое насилие. Всё это неминуемо приводит к тому, что занятия любовью воспринимаются как каторга. Точно так же негативно влияют на интимную жизнь разногласия по поводу денег или воспитания детей. В таком случае, скорее всего, такой брак уже не спасти. Если один из партнёров подавляет другого, изменяет или очень жесток — у союза нет будущего. Как видите, во многих случаях проблема — намного глубже, чем простое несовпадение темпераментов супругов. Если вы не решите то, что годами накапливалось и отравляло ваш брак, его уже не спасти. Выход один: попрощаться.

3. Ваши предпочтения и интересы в этой сфере — настолько разные, что наслаждаться физической близостью — просто невозможно.

Иногда у пар возникает то, что мы называем «эротическим конфликтом». У каждого человека есть вещи, которые его заводят. Точно так же, каждый — имеет определённые представления, какая близость ему нужна и с кем. Например, у одного из партнёров — настолько вычурные и извращённые фантазии, что другому от этого — просто страшно. Точно так же может помешать установлению гармонии нетрадиционная сексуальная ориентация человека.

Во время терапии я пытаюсь помочь парам найти «точки соприкосновения», но, признаюсь, не у всех это получается. Некоторые пары решают существующую проблему, занимаясь самоудовлетворением. Другие решаются на «открытые отношения», оставаясь в браке. Когда люди любят друг друга и готовы идти навстречу — все приёмы хороши. Главное, чтобы это их устраивало. Но если подобные варианты неприемлемы, вы можете решить развестись из-за сексуальной несовместимости. Да, так бывает, и в этом — никто не виноват. Опять же: мы все — очень разные.

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Можно ли спасти такой брак?

Да. Если вы любите своего партнёра и цените ваши отношения, то всегда найдёте способ решить проблему отсутствия физической близости. Но для этого придётся потрудиться. Впрочем, это касается не только близости — ничто в жизни не даётся просто так, легко и беззаботно.

Дело в том, что социум с помощью СМИ, фильмов и книг навязывает нам мысль о том, что близость — это очень просто и естественно. И если возникают проблемы в спальне — значит в отношениях что-то не так. Но правда состоит в том, что проблемы в интимной сфере в какой-то момент отношений возникают практически у всех пар. Это нормально, и этого не следует пугаться. И уж тем более — сразу же думать о разводе. Всегда можно обсудить возникшие проблемы, придумать разумную альтернативу и т.д.

Отсутствие физической близости, как правило, вовсе не означает, что любовь безвозвратно ушла, и остаётся один выход — развод. Дело в том, что сексуальное влечение тоже имеет свои стадии развития, особенно, когда люди долго живут вместе. Наши желания и предпочтения с годами меняются, и это нормально. Кстати, не только это — вся наша жизнь меняется.

Если вы хотите остаться в браке и наслаждаться физической стороной жизни, то будьте готовы к тому, что над этим придётся работать. Причём — обоим партнёрам в равной степени. Если супруг или супруга чувствует, что он не одинок(-а) в борьбе за семью, то какими бы сложными не были проблемы в интимной сфере — выход всегда найдётся.

Разве что различия уж настолько непреодолимы, что действительно является поводом для развода. Однако такие случаи — крайне редкие. Как правило, людей разъединяет и разводит вовсе не дисгармония в интимной жизни. Копать следует глубже. И если настроены сохранить брак, работать над отношениями.