Все по науке: как секс лечит от мигрени, похмелья и разбитого сердца

«Мне просто нужен секс», — говорят все те люди, которые чувствуют себя абсолютно несчастными. А все потому, что занятия любовью, по нашему мнению, является более эффективным и естественным средством решения большинства проблем, чем новый сезон любимого сериала, свежая порция углеводов или новый хит Бейонсе. И в этом убеждении есть рациональное зерно. Наши первобытные инстинкты никуда не делись: научно доказано, что если им следовать, то пользы они принесут больше, чем их игнорирование.

У вас плохое настроение? Значит, вам нужен секс. Раскалывается голова? Поможет оргазм. Плохое самочувствие? Тогда вам нужно побыстрее забраться с кем-то в постель. Не верите? Попробуйте. Сексуальная близость является вполне реальным лекарством.

Мигрень

В следующий раз, когда ваша девушка скажет, что она ей не хочется, потому что у нее «болит голова», скажите ей, что лучший способ избавиться от мигрени — это заняться любовью.

Результаты исследований показали: вырабатывающиеся во время полового акта эндорфины действуют на центральную нервную систему как естественные болеутоляющие, успокаивающие мигрень. Ей нужен вовсе не анальгин, а кое-что другое.

Бессонница

Чем еще можно заняться, лежа в постели без сна? Подсказка: речь не о чтении.

И дело не просто в физической активности, которая вас вымотает. По словам доктора Лоры Бергман, после соития в вашем теле вырабатывается гормон окситоцин, помогающий уснуть. Если вы ворочаетесь в кровати, попробуйте заняться этим вместе с кем-то…

Кашель

Если у вас скудная половая жизнь, «зарасти» может не только ваша вагина.

Так, по результатам исследования, проведенного в Университете Уилкса, у людей, которые занимаются любовью 2 раза в неделю, в крови больше антител (клеток, защищающих организм от вирусов и бактерий), чем у тех, у кого секс бывает реже.

Интересно, что у тех, кто занимается сексом трижды в неделю и больше, антител в крови меньше, чем у тех, кто воздерживается от него. Как и в случае с картофельными чипсами и принудительными объятиями, перебор не приносит пользы.

Умелость в постели

Единственный способ стать в чем-то лучше — это практиковаться, правильно?

Регулярный секс улучшает выделение вагинальной смазки у женщин, регулирует кровообращение и повышает эластичность, что заставляет их хотеть близости еще сильнее. Получается, вы помогаете сами себе.

Читайте также: 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине

Икота

Каждый справляется с икотой по-своему, но ни один из способов не звучит настолько же приятно, как совет от доктора Фрэнсиса М. Фесмира.

Он предлагает два метода избавления от икоты: «пальцевый ректальный массаж» (для энтузиастов) и оргазм (для всех остальных).

Доктор Фесмир утверждает: «Оргазм приводит к невероятно активной стимуляции блуждающего нерва». А это помогает остановить икоту. На этот раз имитацией оргазма вам не обойтись.

Здоровье вашей простаты

Ученые из Национального института онкологии (США) обнаружили, что у мужчин, у которых случается до 21 оргазма в месяц, риск развития рака простаты снижается на треть.

Если такое количество кажется кому-то недостижимым, не стоит беспокоиться — мастурбация приносит аналогичную пользу.

Дело в том, что эякуляция способствует избавлению от канцерогенов, откладывающихся в простате. Таким образом вы не только выпускаете сперму, но и очищаете свой организм от ненужного мусора.

Тяжелые времена

Вполне понятно, что желание и близость делают вас счастливее, а еще они влияют на вашу самооценку больше, чем вы думаете.

Сексуальный контакт улучшает психическое здоровье человека с помощью гормонов счастья окситоцина и эндорфина. Возбуждение приводит к появлению чувства удовольствия и активизации системы вознаграждения, которые, по мнению исследователей из Техасского университета, повышают уверенность человека в себе.

Кстати, знать, что вы нравитесь кому-то голым, тоже не повредит.

Избавление от стресса

Секс — это магическое средство от всех бед, поэтому неудивительно, что он помогает избавляться и от стресса.

Ученые из Йеля пришли к выводу, что ежедневные постельные забавы приводят к активному росту клеток гипоталамуса — части мозга, отвечающей за регулирование стресса. Другими словами, чем чаще у вас будет близость, тем совершеннее будет и ваш мозг.

Кроме того, регулярный секс способствует снижению в организме уровня гормона стресса кортизола, что делает человека более спокойным и расслабленным.

Вам не нужно успокоительное, вам нужно заняться любовью…

Похмелье

Хотя исследования и не дали убедительных доказательств того, что секс избавляет от похмелья, но он определенно переключает внимание мозга с боли (если только вас не рвет). Это временное освобождение от ада, царящего у вас в голове.

У мужчин алкоголь может снижать уровень тестостерона в крови, вследствие чего они будут жаждать любви, чтобы вернуться к норме. Особенно в тех случаях, если вчера в постели у них ничего не получилось. Тогда на следующий день мужчины отчаянно стремятся наверстать упущенное. Что ж, наш совет — заняться утренним сексом. Это подействует на похмелье гораздо эффективнее, чем кофеин.

Ужасная скука

Трудно поверить, что вы сами об этом не подумали. И чем вы вообще были заняты все это время? Играли в карты?

Сдерживание

Дамы, все мы знаем, что у вас слабые мочевые пузыри, а потому вы просто не можете пройти мимо уборной.

Что ж, вот вам совет, как сдержать свои порывы: хороший секс с оргазмом (а разве по-другому бывает?) укрепляет мышцы тазового дна. Это означает, что вы сможете дольше держать все в себе, особенно когда ждете в огромной очереди в ночной клуб.

Читайте еще: Вот что происходит с телом, когда вы не занимаетесь любовью

Облегчение боли

Мы уже говорили, что занятия любовью помогают справиться с головной болью. Но, по словам профессора Барри Р. Комисарука, он отлично избавляет и от других болезненных ощущений. Так, его команде ученых удалось обнаружить, что вагинальная стимуляция даже без достижения оргазма может блокировать хроническую боль в спине и ногах (а все потому, что вы слишком сосредоточены на том, что происходит у вас между ног).

Все еще не нашли себе партнера? Тогда можете воспользоваться собственной рукой, ведь мастурбация также успокаивает менструальные боли и боли при артритах.

Разбитое сердце

Потеряв, все равно можно что-то обрести. И хотя научного подтверждения этому пока нет, но секс после тяжелого разрыва отношений может улучшить восприятие человеком его нового статуса одиночки.