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Все по науке: как секс лечит от мигрени, похмелья и разбитого сердца

  • 07.07.2021, 21:31,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

«Мне просто нужен секс», — говорят все те люди, которые чувствуют себя абсолютно несчастными. А все потому, что занятия любовью, по нашему мнению, является более эффективным и естественным средством решения большинства проблем, чем новый сезон любимого сериала, свежая порция углеводов или новый хит Бейонсе. И в этом убеждении есть рациональное зерно. Наши первобытные инстинкты никуда не делись: научно доказано, что если им следовать, то пользы они принесут больше, чем их игнорирование.


У вас плохое настроение? Значит, вам нужен секс. Раскалывается голова? Поможет оргазм. Плохое самочувствие? Тогда вам нужно побыстрее забраться с кем-то в постель. Не верите? Попробуйте. Сексуальная близость является вполне реальным лекарством.


Мигрень


В следующий раз, когда ваша девушка скажет, что она ей не хочется, потому что у нее «болит голова», скажите ей, что лучший способ избавиться от мигрени — это заняться любовью.


Результаты исследований показали: вырабатывающиеся во время полового акта эндорфины действуют на центральную нервную систему как естественные болеутоляющие, успокаивающие мигрень. Ей нужен вовсе не анальгин, а кое-что другое.


Бессонница


Чем еще можно заняться, лежа в постели без сна? Подсказка: речь не о чтении.


И дело не просто в физической активности, которая вас вымотает. По словам доктора Лоры Бергман, после соития в вашем теле вырабатывается гормон окситоцин, помогающий уснуть. Если вы ворочаетесь в кровати, попробуйте заняться этим вместе с кем-то…


Кашель


Если у вас скудная половая жизнь, «зарасти» может не только ваша вагина.


Так, по результатам исследования, проведенного в Университете Уилкса, у людей, которые занимаются любовью 2 раза в неделю, в крови больше антител (клеток, защищающих организм от вирусов и бактерий), чем у тех, у кого секс бывает реже.


Интересно, что у тех, кто занимается сексом трижды в неделю и больше, антител в крови меньше, чем у тех, кто воздерживается от него. Как и в случае с картофельными чипсами и принудительными объятиями, перебор не приносит пользы.


Умелость в постели


Единственный способ стать в чем-то лучше — это практиковаться, правильно?


Регулярный секс улучшает выделение вагинальной смазки у женщин, регулирует кровообращение и повышает эластичность, что заставляет их хотеть близости еще сильнее. Получается, вы помогаете сами себе.


Читайте также: 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине


Икота


Каждый справляется с икотой по-своему, но ни один из способов не звучит настолько же приятно, как совет от доктора Фрэнсиса М. Фесмира.


Он предлагает два метода избавления от икоты: «пальцевый ректальный массаж» (для энтузиастов) и оргазм (для всех остальных).


Доктор Фесмир утверждает: «Оргазм приводит к невероятно активной стимуляции блуждающего нерва». А это помогает остановить икоту. На этот раз имитацией оргазма вам не обойтись.


Здоровье вашей простаты


Ученые из Национального института онкологии (США) обнаружили, что у мужчин, у которых случается до 21 оргазма в месяц, риск развития рака простаты снижается на треть.


Если такое количество кажется кому-то недостижимым, не стоит беспокоиться — мастурбация приносит аналогичную пользу.


Дело в том, что эякуляция способствует избавлению от канцерогенов, откладывающихся в простате. Таким образом вы не только выпускаете сперму, но и очищаете свой организм от ненужного мусора.


Тяжелые времена


Вполне понятно, что желание и близость делают вас счастливее, а еще они влияют на вашу самооценку больше, чем вы думаете.


Сексуальный контакт улучшает психическое здоровье человека с помощью гормонов счастья окситоцина и эндорфина. Возбуждение приводит к появлению чувства удовольствия и активизации системы вознаграждения, которые, по мнению исследователей из Техасского университета, повышают уверенность человека в себе.


Кстати, знать, что вы нравитесь кому-то голым, тоже не повредит.


Избавление от стресса


Секс — это магическое средство от всех бед, поэтому неудивительно, что он помогает избавляться и от стресса.


Ученые из Йеля пришли к выводу, что ежедневные постельные забавы приводят к активному росту клеток гипоталамуса — части мозга, отвечающей за регулирование стресса. Другими словами, чем чаще у вас будет близость, тем совершеннее будет и ваш мозг.


Кроме того, регулярный секс способствует снижению в организме уровня гормона стресса кортизола, что делает человека более спокойным и расслабленным.


Вам не нужно успокоительное, вам нужно заняться любовью…


Похмелье


Хотя исследования и не дали убедительных доказательств того, что секс избавляет от похмелья, но он определенно переключает внимание мозга с боли (если только вас не рвет). Это временное освобождение от ада, царящего у вас в голове.


У мужчин алкоголь может снижать уровень тестостерона в крови, вследствие чего они будут жаждать любви, чтобы вернуться к норме. Особенно в тех случаях, если вчера в постели у них ничего не получилось. Тогда на следующий день мужчины отчаянно стремятся наверстать упущенное. Что ж, наш совет — заняться утренним сексом. Это подействует на похмелье гораздо эффективнее, чем кофеин.


Ужасная скука


Трудно поверить, что вы сами об этом не подумали. И чем вы вообще были заняты все это время? Играли в карты?


Сдерживание


Дамы, все мы знаем, что у вас слабые мочевые пузыри, а потому вы просто не можете пройти мимо уборной.


Что ж, вот вам совет, как сдержать свои порывы: хороший секс с оргазмом (а разве по-другому бывает?) укрепляет мышцы тазового дна. Это означает, что вы сможете дольше держать все в себе, особенно когда ждете в огромной очереди в ночной клуб.


Читайте еще: Вот что происходит с телом, когда вы не занимаетесь любовью


Облегчение боли


Мы уже говорили, что занятия любовью помогают справиться с головной болью. Но, по словам профессора Барри Р. Комисарука, он отлично избавляет и от других болезненных ощущений. Так, его команде ученых удалось обнаружить, что вагинальная стимуляция даже без достижения оргазма может блокировать хроническую боль в спине и ногах (а все потому, что вы слишком сосредоточены на том, что происходит у вас между ног).


Все еще не нашли себе партнера? Тогда можете воспользоваться собственной рукой, ведь мастурбация также успокаивает менструальные боли и боли при артритах.


Разбитое сердце


Потеряв, все равно можно что-то обрести. И хотя научного подтверждения этому пока нет, но секс после тяжелого разрыва отношений может улучшить восприятие человеком его нового статуса одиночки.


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