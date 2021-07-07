28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине

Если ты еще не открыла свою сексуальность, сейчас самое время сделать это. Для танго нужны двое, и твой партнер играет в этом танце очень большую роль.

Ниже представлены 28 вещей, которые стоит усвоить каждой женщине:

1. Говори о том, чего ты хочешь от партнера в постели.

Как бы он ни старался, твой мужчина не умеет читать мысли. Если его поведение в постели тебя не заводит, скажи ему. Покажи ему как нужно. Будь терпеливой.

2. Прекрати имитировать оргазм.

Все мы это делали, и в этом нет ничего постыдного. Но если ты имитируешь чаще, чем испытываешь головокружительный оргазм, что ж, вини в этом только себя.

3. Если ты хочешь получать, то должна и давать.

Дорогая, эгоизм — это несексуально.

4. Не соглашайся быть с тем, кто не ставит тебя на первое место.

Повторяй за мной: подходящий мужчина никогда не поставит свое наслаждение выше моего. Другими словами, ты поймешь, что нашла себе хорошую пару, если видишь, что его заводит твое возбуждение.

5. Но бойся издавать звуки.

Ты можешь кричать, визжать, стонать или пищать — в любом случае гордись собой. Очень важно уметь выражать свои чувства как в спальне, так и вне ее.

6. Не стоит сразу списывать парня, первый раз с которым тебе не понравился.

Экстренное сообщение: как правило, первый раз с новым партнером всегда кажется странным. Хороший секс требует практики, поэтому не стоит осуждать его, если тебе не понравился первый секс с ним.

7. Если мужчина не хочет стараться, он того не стоит.

С отбойным молотком мы чувствуем себя надувными куклами. Не соглашайся на подобное, ты заслуживаешь лучшего.

8. Не стоит встречаться с тем, кто не спрашивает, прежде чем войти сзади.

Первое и главное правило секса — это обоюдное согласие партнеров. Если же он хочет заняться анальным сексом, то должен спросить об этом по меньшей мере трижды.

9. Мастурбируют не только мужчины…

Исследования показали, что у регулярно мастурбирующих женщин оргазмы намного лучше и ярче. Для этого тебе необязательно покупать вибратор, используй руки.

10. Но это необязательно делать, когда ты одна.

Нет ничего более сексуального, чем запретить мужчине трогать тебя, пока ты себя удовлетворяешь.

11. Ты должна придерживаться своих основных правил, но при этом быть открытой для новых вещей.

У всех нас есть вещи, которые мы делаем и которых не делаем, но учимся мы, как правило, на своем опыте. Это нормально, когда ты говоришь, что не желаешь делать что-то определенное. Но если что-то начинает казаться тебе привлекательным через месяц или год, не бойся изменить собственные правила.

12. Убирать должны двое.

Бросать салфетку со спермой в твою сторону настолько же романтично, насколько звучит. Вы сделали это вместе, поэтому и убирать за собой должны тоже вместе.

13. Ты не обязана всегда говорить ему «да».

Если тебе не хочется заниматься этим сегодня вечером (в отличие от множества других вещей, которыми тебе хотелось бы заняться), не позволяй ему заставлять тебя. Нельзя называть тебя скромницей только потому, что тебе нужно наверстать упущенное.

14. Но если ты всегда говоришь «нет», то со временем это убьет любые отношения.

В отказе нет ничего сексуального. Чтобы отношения стали близкими, необходимо вести себя соответственно. Даже если это будет по-быстрому, пока не заиграет будильник.

15. У тебя прекрасное тело.

Будь то красивая фигура, большая грудь, маленькая грудь, стройное, атлетическое, пышное тело, попа как у Джей Ло или вообще отсутствие большой попы — у тебя есть все, что тебе нужно. И не никому позволяй утверждать обратное.

16. Мужчины, которые считают, что без прелюдии можно обойтись, это отстой.

Серьезно.

17. Инициатива необязательно должна исходить только от него.

Попробуй, тебе может понравиться. Как и ему.

18. Если вы спите без презерватива, пора поговорить.

Задавалась ли ты вопросом о том, когда нужно начать обсуждение будущего ваших отношений? Ответ — с того самого момента, когда он начинает жаловаться, что с презервативом у него не встает.

19. Мужчине все равно, что ты неидеальна, они обращают внимание на твою сексуальность.

Бурчит в животе? У тебя неидеальные бедра? Появился прыщик на лбу? Он не замечает всего этого. Ему важно видеть, что ты сама себе нравишься.

20. Не суди о сексуальной жизни других людей.

Да, похоже, что в жизни твоей подруги секса намного больше, чем у тебя. Возможно. Или она просто притворяется (смотри пункт № 2).

21. Если ты не уверена в том, был ли у тебя оргазм, значит, его не было.

Мне жаль. Но есть и хорошие новости. Большинство женщин достигают оргазма с помощью определенной сексуальной стимуляции. Поставь перед собой цель научиться доходить до яркого финала прежде, чем тебе исполнится 30.

22. Ты можешь справиться со своим утренним дыханием. Как и он.

Особенно если речь идет об утреннем сексе.

23. Прикупи себе новое нижнее белье.

И не только для него, но и для себя. Выбери удобное белье, которое заставляет тебя чувствовать себя очаровательной и которое можно надеть когда угодно, независимо от того, видит его кто-то или нет.

24. Да, это липко. Смирись с этим.

В сексе нет места для брезгливости. Все мы взрослые.

25. Не сбрасывай со счетов важность поцелуев.

Помнишь ли ты, как целовалась в школе? Интимная жизнь может стать еще более страстной, если ты научишься стимулировать все свои чувства одновременно.

26. Грязные разговорчики.

Необязательно устанавливать цену за 1 минуту секса, но если тебя это заводит — скажи ему. И наоборот. Тогда каждый из вас получит то, чего хочет.

27. В длительных отношениях держи подробности при себе.

Тебе может казаться, что обсуждение всех грязных подробностей со своими друзьями сделают твой секс лучше, но в действительности эта сфера просто начнет казаться тебе менее интимной. Пускай эти особенные моменты отношений остаются только между вами.

28. Получай наслаждение.

Отключи мозг, отпусти все свои переживания и позволь себе получать удовольствие. Пускай тебе уже не 20 и твои 30 и 40 пролетят так же быстро, но хороший секс не знает возрастных ограничений.