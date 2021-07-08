Ошо объясняет, что разрушает нашу сексуальную жизнь

Сексуальное влечение зависит от многих факторов. Так, оно снижается, если вы устали, находитесь в состоянии стресса, депрессии или испытываете любую другую негативную эмоцию. А повышается либидо, как правило, когда вы чувствуете себя уверенными, счастливыми, сексуальными, любимыми и находитесь в безопасности.

Чтобы настроиться на близость с партнером, можно использовать самые разные вещи. Например, музыку, свечи, эротическое видео или прелюдию. Но иногда ничего не помогает. Дело в том, что существует одна весьма распространенная вещь, сильно снижающая либидо человека.

По словам духовного гуру Ошо, стоит прекратить фантазировать о близости, иначе мы можем разрушить свою сексуальную жизнь. Он говорил, что мечты и фантазии всегда намного лучше, чем реальность, поскольку в них нет никаких ограничений или границ. Настоящая сексуальная близость не похожа на воображаемый половой акт, что в итоге приносит разочарование.

Фантазии о близости существенно завышают наши ожидания от партнера и самого полового акта. В итоге эти ожидания не оправдываются, и это убивает любое желание.

Если вы постоянно в своих фантазиях сочиняете нечто нереальное, то уже никакой человек или ситуация не смогут оправдать ваших ожиданий.

Ошо также утверждал, что проблема заключается в порнографической продукции, поскольку она формирует у нас фантазии о девушках с огромной грудью, тонкой талией и гладкой кожей на теле без единого волоска. Эти девушки готовы на все, чтобы удовлетворить мужчину. Однако такая идея близости более чем далека от реального мира и настоящих женщин. И когда дело доходит до настоящего полового акта, фантазии разбиваются о «серую реальность».

Ошо акцентировал внимание на том, что важно воспринимать сексуальную близость такой, какая он есть – неидеальной, но человеческой. Если вы занимаетесь любовью без каких-либо фантастических ожиданий, то никогда не будете разочарованы.

Реальная интимная близость чиста и прекрасна. Энергия, которой обмениваются при этом два человека, носит магический характер и необходима для полноценной жизни.

Конечно, в реализации сексуальных фантазий и совместных с партнером постельных шалостях в спальне нет ничего плохого. Главное не забывать о реальности, ведь только так вы двое получите от вашей близости максимум удовольствия.