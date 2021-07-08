﻿ Ошо объясняет, что разрушает нашу сексуальную жизнь » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 23:08 – Экспорт из Армении в Россию начал восстанавливаться 
  • 21:22 – Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) 
  • 23:08 – Экспорт из Армении в Россию начал восстанавливаться 
  • 22:38 – В Нагорно-Карабахской Республике идет активное строительство жилых комплексов 
  • 23:02 – 28 правил сексуального этикета, которые стоит усвоить каждой женщине 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Ошо объясняет, что разрушает нашу сексуальную жизнь

  • 08.07.2021, 21:06,
  • Развлечения » Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Сексуальное влечение зависит от многих факторов. Так, оно снижается, если вы устали, находитесь в состоянии стресса, депрессии или испытываете любую другую негативную эмоцию. А повышается либидо, как правило, когда вы чувствуете себя уверенными, счастливыми, сексуальными, любимыми и находитесь в безопасности.


Чтобы настроиться на близость с партнером, можно использовать самые разные вещи. Например, музыку, свечи, эротическое видео или прелюдию. Но иногда ничего не помогает. Дело в том, что существует одна весьма распространенная вещь, сильно снижающая либидо человека.


По словам духовного гуру Ошо, стоит прекратить фантазировать о близости, иначе мы можем разрушить свою сексуальную жизнь. Он говорил, что мечты и фантазии всегда намного лучше, чем реальность, поскольку в них нет никаких ограничений или границ. Настоящая сексуальная близость не похожа на воображаемый половой акт, что в итоге приносит разочарование.


Фантазии о близости существенно завышают наши ожидания от партнера и самого полового акта. В итоге эти ожидания не оправдываются, и это убивает любое желание.


Если вы постоянно в своих фантазиях сочиняете нечто нереальное, то уже никакой человек или ситуация не смогут оправдать ваших ожиданий.


Ошо также утверждал, что проблема заключается в порнографической продукции, поскольку она формирует у нас фантазии о девушках с огромной грудью, тонкой талией и гладкой кожей на теле без единого волоска. Эти девушки готовы на все, чтобы удовлетворить мужчину. Однако такая идея близости более чем далека от реального мира и настоящих женщин. И когда дело доходит до настоящего полового акта, фантазии разбиваются о «серую реальность».


Ошо акцентировал внимание на том, что важно воспринимать сексуальную близость такой, какая он есть – неидеальной, но человеческой. Если вы занимаетесь любовью без каких-либо фантастических ожиданий, то никогда не будете разочарованы.


Реальная интимная близость чиста и прекрасна. Энергия, которой обмениваются при этом два человека, носит магический характер и необходима для полноценной жизни.


Конечно, в реализации сексуальных фантазий и совместных с партнером постельных шалостях в спальне нет ничего плохого. Главное не забывать о реальности, ведь только так вы двое получите от вашей близости максимум удовольствия.


  •   Просмотров Сегодня: 98

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Брак без секса: остаться или уходить?
    » 5 способов укрепить связь и усилить близость с партнером
    » Вот что происходит с телом, когда вы не занимаетесь любовью
    » Можно ли заниматься сексом во время цистита
    » Можно ли заниматься сексом во время цистита
    » 5 способов укрепить связь и усилить близость с партнером
    » Вот что происходит с телом, когда вы не занимаетесь любовью
    » Как поддержать свою сексуальность
    » Пиво помогает повысить либидо у мужчин
    » Сексуальные фантазии и реальность
    » Сегодня по плану интим: как разнообразить свою сексуальную жизнь
    » 10 привычек для повышения либидо
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Пляжный футбол: жребий на Чемпионат Мира брошен

    • 11:16
    • 30
    • 0

    Футбольная Национальная Лига: что сезон грядущий нам готовит?

    • 10:43
    • 33
    • 0

    Праздник художественной гимнастики в Москве!

    • 09:27
    • 46
    • 0

    Экспорт из Армении в Россию начал восстанавливаться

    • 23:08
    • 39
    • 0

    Ошо объясняет, что разрушает нашу сексуальную жизнь

    • 21:06
    • 98
    • 0

    В Кишиневе запустят проект по совершенствованию службы переработки мусора

    • 20:06
    • 47
    • 0

    Минздрав Туркменистана призвал своих граждан вакцинироваться от коронавирусной инфекции

    • 15:41
    • 66
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66618
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 62170
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61415
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54262
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49455
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43661
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42015
    • 0

    Италия четвертый раз в истории вышла в финал Чемпионата Европы по футболу

    • 07:41
    • 20
    • 0

    Праздник художественной гимнастики в Москве!

    • 09:27
    • 46
    • 0

    Англия «занырнула» в финал Евро

    • 08:32
    • 27
    • 0

    Англия — второй финалист Евро-2020

    • 09:14
    • 27
    • 0

    Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу

    • 13:46
    • 29
    • 0

    Футбольная Национальная Лига: что сезон грядущий нам готовит?

    • 10:43
    • 33
    • 0

    Пляжный футбол: жребий на Чемпионат Мира брошен

    • 11:16
    • 30
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА